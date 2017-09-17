В Волгоградской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, город буквально оцепили полицейские, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации. На выездах из города дежурят патрули - досматривают машины. В рейдовых и специальных мероприятиях задействована межведомственная группировка сил и средств в количестве свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих. Из Волгограда для оказания содействия прибыл сводный отряд ГУ МВД России по Волгоградской области. Из различных регионов прибывают волонтеры для участия в поисках. Осмотрены заброшенные здания, кварталы, берег Дона.

Напомним, 15 сентября 2017 года вечером 5-летняя Софья Четвертнова не вернулась домой с детской площадки. Ребенок гулял на площадке, катался на качелях буквально в 10 метрах от дома. Когда дети разошлись, девочка осталась кататься, а после пропала.

Родители сами кинулись искать пропавшую, а когда стемнело, обратились в полицию. С момента пропажи до обращения в полицию прошло не более 1 часа. Городской отдел полиции был поднят по тревоге, проверены жилые кварталы, прилегающая местность - но результата нет. На следующее утро следственный комитет возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней.

За информацию, способствующую установлению местонахождения ребенка, либо лиц, возможно причастных к его безвестному исчезновению, объявлено крупное денежное вознаграждение - 1 млн. рублей. Постановление о выделение денежных средств подписал губернатор Волгоградской области.

Телефоны в г. Калач-на- Дону (84472):

- Дежурная часть отдела МВД России по Калачевскому району 3-37-69, 02,

- следственный отдел по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области 8-905-399-19-87

- телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44.

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