|Расследования
|18.09.2017 09:17
В один миллион рублей оценена информация о пропавшем ребенке в Волгоградской области
В Волгоградской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, город буквально оцепили полицейские, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации. На выездах из города дежурят патрули - досматривают машины. В рейдовых и специальных мероприятиях задействована межведомственная группировка сил и средств в количестве свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих. Из Волгограда для оказания содействия прибыл сводный отряд ГУ МВД России по Волгоградской области. Из различных регионов прибывают волонтеры для участия в поисках. Осмотрены заброшенные здания, кварталы, берег Дона.
Напомним, 15 сентября 2017 года вечером 5-летняя Софья Четвертнова не вернулась домой с детской площадки. Ребенок гулял на площадке, катался на качелях буквально в 10 метрах от дома. Когда дети разошлись, девочка осталась кататься, а после пропала.
Родители сами кинулись искать пропавшую, а когда стемнело, обратились в полицию. С момента пропажи до обращения в полицию прошло не более 1 часа. Городской отдел полиции был поднят по тревоге, проверены жилые кварталы, прилегающая местность - но результата нет. На следующее утро следственный комитет возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней.
За информацию, способствующую установлению местонахождения ребенка, либо лиц, возможно причастных к его безвестному исчезновению, объявлено крупное денежное вознаграждение - 1 млн. рублей. Постановление о выделение денежных средств подписал губернатор Волгоградской области.
Телефоны в г. Калач-на- Дону (84472):
- Дежурная часть отдела МВД России по Калачевскому району 3-37-69, 02,
- следственный отдел по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области 8-905-399-19-87
- телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44.
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|Политика
|18.09.2017 12:17
Только что члены регионального политсовета «Единой России» предложили облизбиркому утвердить депутатом регпарламента по списку партии - Волжской группы №10 - Михаила Рогозина. Как сообщает ИА «Высота 102», на экс- руководителя исполкома Волжского городского отделения «ЕР» выбор пал единогласно. После утверждения облизбиркомом на ближайшем заседании парламента его официально утвердят в новом статусе и вручат удостоверение депутата. В нынешнем созыве новоиспеченный законодатель проработает два года — ровно столько остается до очередных выборов в областной парламент. Напомним, место депутата облдумы стало вакантным после уходи Владимира Струка на должность советника губернатора. Во время обсуждения депутат облдумы Илья Кошкарев поинтересовался у новоиспеченного претендента в...
Прочитана: 111 раз
|Расследования
|18.09.2017 11:59
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденный в апреле 2017 года, находясь в одном из кафе Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили...
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|Расследования
|18.09.2017 11:44
Несмотря на то, что после крушения 16 сентября учебно-боевого ЯК-130 ВКС РФ "Борисоглебск" в Волгоградской области пилоты отказывались от госпитализации, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Как сообщили ИА "Высота 102" на аэродроме, откуда взлетал военный самолет, учитывая, что полет был учебно-тренировочным и плановым, за штурвалом ЯК-130 находился курсант выпускного курса Иван Клименко, его "подстраховывал" майор летчик-инструктор Сергей Заволока. Как уже сообщало ИА "Высота 102", в небе Волгоградской области самолет начал быстро терять высоту. Отведя ЯК-130 от населенных пунктов, пилоты вовремя успели катапультироваться. В настоящее время Иван Клименко и Сергей Заволока находятся в военном госпитале Борисоглебска. По оценке медиков, каких-либо...
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|Расследования
|18.09.2017 11:19
В Светлоярском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне девочка вместе со своим дядей и его малолетней дочерью отправилась на сельскохозяйственное поле, где мужчина занимался сбором урожая. В какой-то момент ребенок оказался в яме с водой глубиной около 70 см. Искусственный небольшой водоем был вырыт для удобства работников, бравших оттуда воду для разведения удобрений и ядохимикатов. Заметив в воде свою племянницу, которая к тому моменту уже не подавала признаков жизни, мужчина сразу же вытащил ее из ямы и отвез в ближайшее лечебное учреждение. Но медикам оставалось...
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|Политика
|18.09.2017 10:52
Сразу несколько партийных функционеров претендуют на вакантное кресло в Волгоградской облдуме по списку «Единой России». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в областном исполкоме «ЕР», шансы на депутатский мандат имеют трое человек, фамилии которых в 2014 году были включены в партийный предвыборный список. Так, единороссы рассматривают вариант трудоустройства в регпарламент председателя областного отделения ДОСААФ России, экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Забеднова. Однако в его биографии есть немало темных пятен, связанных, в частности, со скандалом на выборах в гордуму 2009 года. На одном из участков для голосования тогда вскрылся факт фальсификации протоколов в пользу господина Забеднова. Обе женщины позднее...
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|Спорт
|18.09.2017 10:27
Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные...
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|Финграмотность
|18.09.2017 10:26
Ритм жизни за последние пару десятилетий сильно изменился. И, если наши родители копили на машину лет 15 -20, то имеющие работу россияне могут уже сегодня позволить себе и квартиру, и автомобиль, и бытовую технику. Зачем откладывать это на завтра, если кредит можно взять сейчас? Журналист ИА «Высота 102» вместе с экспертами из банков Волгограда разбирался в преимуществах и недостатках различных видов кредитования. С какой целью? Волгоградец Андрей И. женат уже 6 лет. И столько же лет они с супругой снимают квартиру. Перед появлением в семье ребенка решили взять ипотечный кредит. Расчет Андрея прост – за съем жилья...
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|Спорт
|18.09.2017 09:09
Волгоградскому спортивному клубу «СПАРТА» присвоен престижный международный статус официального тренировочного центра HAMMER STRENGTH. Как сообщает ИА «Высота 102», такой статус получает фитнес-клуб, соответствующий международным требованиям Hammer Strength по количеству и подбору силового оборудования к центру для профессиональной спортивной подготовки. Клуб со статусом центра Hammer Strength предоставляет своим клиентам возможность тренироваться на высочайшем профессиональном уровне — так, как тренируются чемпионы. Известно, что на тренажерах Hammer Strength готовятся к соревнованиям команды национальных спортивных лиг: NHL, NBA, NFL, MLB. Отметим, спортивный клуб «СПАРТА» стал первым и на сегодняшний момент единственным фитнес-клубом в Волгограде, который получил международный статус официального тренировочного центра Hammer...
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|Общество
|18.09.2017 09:09
Прокуратурой приняты меры к обеспечению надлежащего содержания бесхозяйных объектов культурного наследия – воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка, проведенная прокуратурой Волгограда в 2016 году, показала, что на территории города находятся не оформленные в муниципальную собственность объекты культурного наследия – братские воинские захоронения времен Великой Отечественной войны: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (п. Песчанка)", памятник "Лог смерти" на месте ожесточенных боев воинов 95-й Стрелковой дивизии и памятник на месте, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии. Вышеуказанные объекты культурного наследия фактически являлись бесхозяйными,...
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|Расследования
|18.09.2017 08:21
Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в восстановлении бывшего сотрудника полиции на службе, а также в требованиях оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, не помогла бывшему стражу порядка и героическая биография: он является ветераном боевых действий, имеет 27 поощрений и ведомственную медаль. Все перечеркнул конфликт, который произошел у полицейского с охранником дачного общества. Страж порядка требовал пропустить его на дачу его матери, однако из-за отсутствия пропуска охранник не открывал шлагбаум. Сотрудник полиции добился желаемого матом, угрозами, а также применением физической силы – он дважды толкнул...
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|Общество
|18.09.2017 08:07 (Обновлено: 18.09.2017 11:31)
В Волгограде состоялось официальное открытие сети медицинских клиник «СОВА». Многопрофильная амбулатория и стационар находятся в центре города по адресу проспект им. В.И. Ленина д.59Б – на трех этажах административного здания бывшего метизного завода. А многопрофильная поликлиника – в Красноармейском районе города на проспекте Героев Сталинграда 35, сообщает ИА "Высота 102". Об открытии клиники - в репортаже ИА «Высота 102». Несколько месяцев работы в Волгограде показали, что клиника «СОВА» становится одним из лучших медицинских учреждений города по техническому оснащению, применению передовых технологий, подбору профессиональных кадров. «СОВА» в Волгограде – клиника экспертного уровня, – отмечает главный врач клиник «СОВА» в...
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|Аналитика
|17.09.2017 18:21 (Обновлено: 18.09.2017 11:40)
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области
Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на улицы областного центра и проводила опрос волгоградцев по двум вопросам: 1. Кого из политиков вы бы хотели видеть во главе России и почему? 2. Как вы оцениваете деятельность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова? В ходе экспресс-опроса на камеру, на диктофон были записаны мнения более 150 жителей. При этом респонденты в большинстве своем не только поддерживали действующего президента России Владимира Путина, но и говорили как о «плюсах», так и о «минусах» в его работе. Что касается губернатора Волгоградской области, то большинство...
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|Общество
|17.09.2017 17:38
Благодарственный молебен в честь образа Божьей Матери «Неопалимая Купина» прошёл в Храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. В богослужении приняли участие руководство Главного управления МЧС России по региону, а также сотрудники его подведомственных подразделений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Православные верующие отметили сегодня день иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Именно этот образ считается покровительницей пожарных-спасателей. С давних времён в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». Считалось, что она защищает жильё и людей от огня.Пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Богослужение в Храме Всех Святых совершил Протоиерей Георгий Лазарев....
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|Происшествия
|17.09.2017 16:14
Три пули из травматического пистолета выпустил в витрину букмекерской конторы нетрезвый волгоградец. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. Инцидент произошел около часа ночи на бульваре 30 лет Победы. Кассир конторы услышал хлопки, похожие на выстрелы, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители увидели на витрине две отметины и дыру. Повреждения были нанесены пулями травматического пистолета. По горячим следам полицейскими патрульно-постовой службы был задержан виновник ночного дебоша. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летниий житель Волгограда. В момент задержания мужчина был сильно пьян. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут травматический пистолет, из которого стрелял дебошир.
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|Общество
|17.09.2017 12:14
Федеральную социальную доплату к пенсии в Волгоградской области получают более 113 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Пенсионного фонда. Напомним, доплату получают те пожилые люди, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум в нашем регионе составляет 8 535 рублей. Таким образом, «честно заработанная» пенсия части волгоградских пенсионеров не дотягивает и до 7 тысяч рублей. Если учесть, что в настоящее время в регионе проживает около 780 тысяч пенсионеров, то фактически каждого седьмого из них можно назвать бедным. Напомним, социальные доплаты к...
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