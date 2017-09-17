В Волгограде воинские захоронения обрели хозяина после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой приняты меры к обеспечению надлежащего содержания бесхозяйных объектов культурного наследия – воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка, проведенная прокуратурой Волгограда в 2016 году, показала, что на территории города находятся не оформленные в муниципальную собственность объекты культурного наследия – братские воинские захоронения времен Великой Отечественной войны: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (п. Песчанка)", памятник "Лог смерти" на месте ожесточенных боев воинов 95-й Стрелковой дивизии и памятник на месте, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии.

Вышеуказанные объекты культурного наследия фактически являлись бесхозяйными, что могло повлечь их разрушение и утрату.

Между тем в соответствии с требованиями Закона РФ "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества" обеспечение сохранности и содержания воинских захоронений возложено на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями ст. 225 Гражданского кодекса РФ подобного рода объекты принимаются на учет органами Росреестра по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки объекта на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот объект.

В этой связи прокуратурой г.Волгограда в адрес департамента муниципального имущества администрации Волгограда вносилось представление с требованием принять меры к оформлению правового статуса вышеназванных объектов культурного наследия.

По заявлениям департамента летом прошлого года все три объекта были приняты на учет органами Росреестра и зарегистрированы в едином государственном реестре. Ситуация оставалась на контроле прокуратуры Волгограда до окончательного оформления памятников в муниципальную собственность.

В настоящее время, по истечении года после постановки бесхозяйных объектов на учет, по заявлению департамента муниципального имущества администрации Волгограда решением Центрального районного суда г.Волгограда указанные объекты признаны муниципальной собственностью городского округа город-герой Волгоград.



