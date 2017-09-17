|Общество
|18.09.2017 09:09
В Волгограде воинские захоронения обрели хозяина после вмешательства прокуратуры
Прокуратурой приняты меры к обеспечению надлежащего содержания бесхозяйных объектов культурного наследия – воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка, проведенная прокуратурой Волгограда в 2016 году, показала, что на территории города находятся не оформленные в муниципальную собственность объекты культурного наследия – братские воинские захоронения времен Великой Отечественной войны: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (п. Песчанка)", памятник "Лог смерти" на месте ожесточенных боев воинов 95-й Стрелковой дивизии и памятник на месте, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии.
Вышеуказанные объекты культурного наследия фактически являлись бесхозяйными, что могло повлечь их разрушение и утрату.
Между тем в соответствии с требованиями Закона РФ "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества" обеспечение сохранности и содержания воинских захоронений возложено на органы местного самоуправления.
В соответствии с требованиями ст. 225 Гражданского кодекса РФ подобного рода объекты принимаются на учет органами Росреестра по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки объекта на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот объект.
В этой связи прокуратурой г.Волгограда в адрес департамента муниципального имущества администрации Волгограда вносилось представление с требованием принять меры к оформлению правового статуса вышеназванных объектов культурного наследия.
По заявлениям департамента летом прошлого года все три объекта были приняты на учет органами Росреестра и зарегистрированы в едином государственном реестре. Ситуация оставалась на контроле прокуратуры Волгограда до окончательного оформления памятников в муниципальную собственность.
В настоящее время, по истечении года после постановки бесхозяйных объектов на учет, по заявлению департамента муниципального имущества администрации Волгограда решением Центрального районного суда г.Волгограда указанные объекты признаны муниципальной собственностью городского округа город-герой Волгоград.
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Приговором Волжского городского суда Волгоградской области признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденный в апреле 2017 года, находясь в одном из кафе Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили...
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Несмотря на то, что после крушения 16 сентября учебно-боевого ЯК-130 ВКС РФ "Борисоглебск" в Волгоградской области пилоты отказывались от госпитализации, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Как сообщили ИА "Высота 102" на аэродроме, откуда взлетал военный самолет, учитывая, что полет был учебно-тренировочным и плановым, за штурвалом ЯК-130 находился курсант выпускного курса Иван Клименко, его "подстраховывал" майор летчик-инструктор Сергей Заволока. Как уже сообщало ИА "Высота 102", в небе Волгоградской области самолет начал быстро терять высоту. Отведя ЯК-130 от населенных пунктов, пилоты вовремя успели катапультироваться. В настоящее время Иван Клименко и Сергей Заволока находятся в военном госпитале Борисоглебска. По оценке медиков, каких-либо...
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|Расследования
|18.09.2017 11:19
В Светлоярском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне девочка вместе со своим дядей и его малолетней дочерью отправилась на сельскохозяйственное поле, где мужчина занимался сбором урожая. В какой-то момент ребенок оказался в яме с водой глубиной около 70 см. Искусственный небольшой водоем был вырыт для удобства работников, бравших оттуда воду для разведения удобрений и ядохимикатов. Заметив в воде свою племянницу, которая к тому моменту уже не подавала признаков жизни, мужчина сразу же вытащил ее из ямы и отвез в ближайшее лечебное учреждение. Но медикам оставалось...
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|Политика
|18.09.2017 10:52
Сразу несколько партийных функционеров претендуют на вакантное кресло в Волгоградской облдуме по списку «Единой России». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в областном исполкоме «ЕР», шансы на депутатский мандат имеют трое человек, фамилии которых в 2014 году были включены в партийный предвыборный список. Так, единороссы рассматривают вариант трудоустройства в регпарламент председателя областного отделения ДОСААФ России, экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Забеднова. Однако в его биографии есть немало темных пятен, связанных, в частности, со скандалом на выборах в гордуму 2009 года. На одном из участков для голосования тогда вскрылся факт фальсификации протоколов в пользу господина Забеднова. Обе женщины позднее...
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|Спорт
|18.09.2017 10:27
Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные...
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|Финграмотность
|18.09.2017 10:26
Ритм жизни за последние пару десятилетий сильно изменился. И, если наши родители копили на машину лет 15 -20, то имеющие работу россияне могут уже сегодня позволить себе и квартиру, и автомобиль, и бытовую технику. Зачем откладывать это на завтра, если кредит можно взять сейчас? Журналист ИА «Высота 102» вместе с экспертами из банков Волгограда разбирался в преимуществах и недостатках различных видов кредитования. С какой целью? Волгоградец Андрей И. женат уже 6 лет. И столько же лет они с супругой снимают квартиру. Перед появлением в семье ребенка решили взять ипотечный кредит. Расчет Андрея прост – за съем жилья...
Прочитана: 398 раз
|Расследования
|18.09.2017 09:17
В Волгоградской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, город буквально оцепили полицейские, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации. На выездах из города дежурят патрули - досматривают машины. В рейдовых и специальных мероприятиях задействована межведомственная группировка сил и средств в количестве свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих. Из Волгограда для оказания содействия прибыл сводный отряд ГУ МВД России по Волгоградской области. Из различных регионов прибывают волонтеры для участия в поисках. Осмотрены заброшенные здания, кварталы, берег Дона. Напомним, 15 сентября 2017 года вечером 5-летняя Софья...
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|Спорт
|18.09.2017 09:09
Волгоградскому спортивному клубу «СПАРТА» присвоен престижный международный статус официального тренировочного центра HAMMER STRENGTH. Как сообщает ИА «Высота 102», такой статус получает фитнес-клуб, соответствующий международным требованиям Hammer Strength по количеству и подбору силового оборудования к центру для профессиональной спортивной подготовки. Клуб со статусом центра Hammer Strength предоставляет своим клиентам возможность тренироваться на высочайшем профессиональном уровне — так, как тренируются чемпионы. Известно, что на тренажерах Hammer Strength готовятся к соревнованиям команды национальных спортивных лиг: NHL, NBA, NFL, MLB. Отметим, спортивный клуб «СПАРТА» стал первым и на сегодняшний момент единственным фитнес-клубом в Волгограде, который получил международный статус официального тренировочного центра Hammer...
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|Расследования
|18.09.2017 08:21
Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в восстановлении бывшего сотрудника полиции на службе, а также в требованиях оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, не помогла бывшему стражу порядка и героическая биография: он является ветераном боевых действий, имеет 27 поощрений и ведомственную медаль. Все перечеркнул конфликт, который произошел у полицейского с охранником дачного общества. Страж порядка требовал пропустить его на дачу его матери, однако из-за отсутствия пропуска охранник не открывал шлагбаум. Сотрудник полиции добился желаемого матом, угрозами, а также применением физической силы – он дважды толкнул...
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|Общество
|18.09.2017 08:07 (Обновлено: 18.09.2017 11:31)
В Волгограде состоялось официальное открытие сети медицинских клиник «СОВА». Многопрофильная амбулатория и стационар находятся в центре города по адресу проспект им. В.И. Ленина д.59Б – на трех этажах административного здания бывшего метизного завода. А многопрофильная поликлиника – в Красноармейском районе города на проспекте Героев Сталинграда 35, сообщает ИА "Высота 102". Об открытии клиники - в репортаже ИА «Высота 102». Несколько месяцев работы в Волгограде показали, что клиника «СОВА» становится одним из лучших медицинских учреждений города по техническому оснащению, применению передовых технологий, подбору профессиональных кадров. «СОВА» в Волгограде – клиника экспертного уровня, – отмечает главный врач клиник «СОВА» в...
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|Аналитика
|17.09.2017 18:21 (Обновлено: 18.09.2017 11:40)
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области
Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на улицы областного центра и проводила опрос волгоградцев по двум вопросам: 1. Кого из политиков вы бы хотели видеть во главе России и почему? 2. Как вы оцениваете деятельность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова? В ходе экспресс-опроса на камеру, на диктофон были записаны мнения более 150 жителей. При этом респонденты в большинстве своем не только поддерживали действующего президента России Владимира Путина, но и говорили как о «плюсах», так и о «минусах» в его работе. Что касается губернатора Волгоградской области, то большинство...
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|Общество
|17.09.2017 17:38
Благодарственный молебен в честь образа Божьей Матери «Неопалимая Купина» прошёл в Храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. В богослужении приняли участие руководство Главного управления МЧС России по региону, а также сотрудники его подведомственных подразделений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Православные верующие отметили сегодня день иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Именно этот образ считается покровительницей пожарных-спасателей. С давних времён в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». Считалось, что она защищает жильё и людей от огня.Пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Богослужение в Храме Всех Святых совершил Протоиерей Георгий Лазарев....
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|Происшествия
|17.09.2017 16:14
Три пули из травматического пистолета выпустил в витрину букмекерской конторы нетрезвый волгоградец. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. Инцидент произошел около часа ночи на бульваре 30 лет Победы. Кассир конторы услышал хлопки, похожие на выстрелы, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители увидели на витрине две отметины и дыру. Повреждения были нанесены пулями травматического пистолета. По горячим следам полицейскими патрульно-постовой службы был задержан виновник ночного дебоша. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летниий житель Волгограда. В момент задержания мужчина был сильно пьян. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут травматический пистолет, из которого стрелял дебошир.
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|Общество
|17.09.2017 12:14
Федеральную социальную доплату к пенсии в Волгоградской области получают более 113 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Пенсионного фонда. Напомним, доплату получают те пожилые люди, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум в нашем регионе составляет 8 535 рублей. Таким образом, «честно заработанная» пенсия части волгоградских пенсионеров не дотягивает и до 7 тысяч рублей. Если учесть, что в настоящее время в регионе проживает около 780 тысяч пенсионеров, то фактически каждого седьмого из них можно назвать бедным. Напомним, социальные доплаты к...
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В Волгограде воинские захоронения обрели хозяина после вмешательства прокуратуры 2
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