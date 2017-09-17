Волгоградские "академики" обходят победами «Ротор-Волгоград»

Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные волгоградские спортсмены попали в одну группу с московским «Торпедо», калининградской «Балтикой» и «Дружбой» из Майкопа. Турнир состоится в Иваново 21 сентября. Напомним, что команда академии «Ротор» в отличие от других команд не представляет ни один из профессиональных клубов региона. Ранее на предложение выступить под эгидой «Ротора-Волгограда» или «Ротора-Волгограда-2» академия получила отказ. А бюджетные команды, делегированные на отборочный тур волгоградскими клубами, выступили неудачно - в отличии от «академиков», которые вышли в финал.

В прошлую субботу, напомним, «Ротор-Волгоград» сыграл вничью с «Авангардом» из Курска. Теперь волгоградский клуб делит последнее и предпоследнее места с командой «Олимпиец».



