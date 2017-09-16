Ветерана боевых действий уволили из волгоградской полиции из-за дачного конфликта

Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в восстановлении бывшего сотрудника полиции на службе, а также в требованиях оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, не помогла бывшему стражу порядка и героическая биография: он является ветераном боевых действий, имеет 27 поощрений и ведомственную медаль. Все перечеркнул конфликт, который произошел у полицейского с охранником дачного общества. Страж порядка требовал пропустить его на дачу его матери, однако из-за отсутствия пропуска охранник не открывал шлагбаум. Сотрудник полиции добился желаемого матом, угрозами, а также применением физической силы – он дважды толкнул сторожа в плечо. В УВД Волгограда провели проверку данного инцидента и пришли к выводу, что действия полицейского порочат честь сотрудника внутренних дел, в результате было принято решение об его увольнении. Суд подтвердил законность принятого решения. К слову, одним из доказательств того, что страж порядка вел себя, мягко говоря, некорректно, послужила запись с видеокамеры, установленной на въезде в дачное общество.

