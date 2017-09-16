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Происшествия
 17.09.2017 16:14

Пьяный житель Волгограда расстрелял букмекерскую контору из травматики

Три пули из травматического пистолета выпустил в витрину букмекерской конторы нетрезвый волгоградец. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.  Инцидент произошел около часа ночи на бульваре 30 лет Победы. Кассир конторы услышал хлопки, похожие на выстрелы, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители увидели на витрине две отметины и дыру. Повреждения были нанесены пулями травматического пистолета. По горячим следам полицейскими патрульно-постовой службы был задержан виновник ночного дебоша. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летниий житель Волгограда. В момент задержания мужчина был сильно пьян. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут травматический пистолет, из которого стрелял дебошир.

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Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде

Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...

Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...

Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...

Аналитика 17.09.2017 18:21

Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на улицы областного центра и проводила опрос волгоградцев по двум вопросам: 1. Кого из политиков вы бы хотели видеть во главе России и почему? 2. Как вы оцениваете деятельность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова? В ходе экспресс-опроса на камеру, на диктофон были записаны мнения более 150 жителей. При этом респонденты в большинстве своем не только поддерживали действующего президента России Владимира Путина, но и говорили как о «плюсах», так и о «минусах» в его работе. Что касается губернатора Волгоградской области, то большинство...
Прочитана: 1921 раз
Общество 17.09.2017 17:38

Волгоградские спасатели отметили день иконы «Неопалимая Купина» на молебнеБлагодарственный молебен в честь образа Божьей Матери «Неопалимая Купина» прошёл в Храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. В богослужении приняли участие руководство Главного управления МЧС России по региону, а также сотрудники его подведомственных подразделений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Православные верующие отметили сегодня день иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Именно этот образ считается покровительницей пожарных-спасателей. С давних времён в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». Считалось, что она защищает жильё и людей от огня.Пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Богослужение в Храме Всех Святых совершил Протоиерей Георгий Лазарев....
Прочитана: 342 раз
Общество 17.09.2017 12:14

Федеральную социальную доплату к пенсии в Волгоградской области получают более 113 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Пенсионного фонда. Напомним, доплату получают те пожилые люди, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум в нашем регионе составляет 8 535 рублей. Таким образом, «честно заработанная» пенсия части волгоградских пенсионеров не дотягивает и до 7 тысяч рублей. Если учесть, что в настоящее время в регионе проживает около 780 тысяч пенсионеров, то фактически каждого седьмого из них можно назвать бедным. Напомним, социальные доплаты к...
Прочитана: 4196 раз
Происшествия 17.09.2017 10:51

Из Волгограда в Калач-на-Дону выехали 60 полицейских на поиски пропавшей девочки Дополнительные силы привлечены для поиска пропавшей в Калачевском районе 5-летней девочки. Об этом сегодня сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Утром в Калач-на-Дону выехал сводный отряд главка МВД в количестве 60 человек. Отряд к поискам приступил. Напомним, ребенок пропал 15 сентября. Родители подняли тревогу, когда вечером их дочь не вернулась домой с прогулки. Тогда по «тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели....
Прочитана: 4389 раз
Газетный киоск 17.09.2017 08:27

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Предстоящий в 2018 году Чемпионат мира по футболу, который способствовал росту инвестиций и экономики за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, возможно, принесет и отрицательный макроэкономический эффект - правда, недолгий. В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2018-2020 годы ЦБ РФ предупредил, что ЧМ-2018 может повлиять на региональную инфляцию. "Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - сказано в документе. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного...
Прочитана: 4224 раз
Расследования 17.09.2017 06:19

Освобождены от уголовной ответственности две жительницы Волгограда, совершившие кражу продуктов питания из гипермаркета в Красноармейском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, уголовное дело, возбужденное по ст. 158 УК РФ "Кража", прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной. Судом установлено, что женщины зашли днем в гипермаркет с целью хищения продуктов питания. Они отрывали этикетки и штрих-коды, а затем прятали продукты в свои сумки. Женщины в основном отдавали предпочтение сырам таких марок, как "Ламбер", "Швейцарский", "Карловдвор" и полукопченым колбасам. В свои сумочки они также попрятали мясные голубцы, говяжью печень, стейк из лосося и карбонат без кости...
Прочитана: 3289 раз
Расследования 17.09.2017 06:06

Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал управляющую компанию возместить материальный и моральный вред волгоградцу, который в одночасье лишился бытовой техники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в июле 2016 года в результате аварийного отключения электрической энергии в многоквартирном доме вышли из строя принадлежащие владельцу двухкомнатной квартиры электроприборы: музыкальный центр, акустическая система, микроволновка, моноблок, радиотелефон, домашний кинотеатр, холодильник, сплит-система, часы, лампочки и настенная бра. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Кроме того, волгоградцу пришлось заплатить около 6 тысяч рублей за диагностику поврежденной техники и понести расходы по определению стоимости восстановительного ремонта – 10 тысяч рублей. Мужчина направил в адрес компании,...
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Спорт 16.09.2017 17:53

Ничьей закончился матч между «Ротор-Волгоград»  и курским «Авангардом», сообщает ИА «Высота 102». Игра 14 тура ФОНБЕТ-Первенства России прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы». Первый тайм начался борьбой на равных, и только к середине временного отрезка лидировать в игре стали хозяева поля. Они больше владели мячом, и создавали опасные моменты. Так, на 29 минуте лишь слаженные действия защиты “Ротора” не дали футболистам “Авангарда” открыть счет. А в конце 41 минуты мастерство волгоградского голкипера Александра Кобзева спасло ворота команды. Но все же на перерыв игроки ушли со счетом 0:0. Во...
Прочитана: 7844 раз
Происшествия 16.09.2017 16:01

По уточненным данным, учебно-боевой самолет Як-130, упал в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, самолет Борисоглебского военного училища выполнял учебно-тренировочный полет с двумя пилотами, которые катапультировались. Самолет упал в поле, от удара о землю - загорелся.  В Минобороне официально подтвердили крушение учебно-боевого Як-130. Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов потерпевшего крушение ЯК-130 на аэродром базирования. Летчики от госпитализации отказались. Начато расследование ЧП, в ближайшее время для расследования причины падения самолета с московского аэродрома Чкаловский вылетит к месту катастрофы учебного-боевого самолета комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил РФ.
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Происшествия 16.09.2017 15:14

Учебно-боевой самолет Як-130 упал в Волгоградской области вдали от населенных пунктов в Новониколаевском районе. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев. Официального подтверждения этой информации пока нет. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Справка: Як-130 – российский учебно-боевой самолет, легкий штурмовик, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.
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Общество 16.09.2017 13:04

Обманутые дольщики в Волгограде требуют гарантий по достройке их домов Сегодня в Волгограде проходят митинги обманутых дольщиков, присоединившихся к всероссийской акции. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми свои требования высказали дольщики ЖК «Парк Европейский». Представители инициативной группы сообщили информагентству, что на митинг, который прошел на площадке перед отделом продаж на стройке ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе, собралось порядка 200 человек, многие пришли с детьми.  Люди отмечают, что хотят, чтобы представители власти озвучили конкретные сроки по достройке их домов, а также ждут письменных гарантий от инвесторов и властей по завершению строительства долгостроев. Дольщики также сообщают, что банки продолжают отказывать им...
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Общество 16.09.2017 11:09

В Волгограде образ «Родины-матери» использовали для рекламы крабовых палочек Образ главного символа воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде – скульптуры «Родина мать – зовет!» - появился в рекламе крупного производителя рыбной продукции, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградскую Интернет-аудиторию на странице в социальной сети торговая марка «завлекает» изображением монумента, расположенного рядом с упаковкой крабовых палочек. Рекламный слоган гласит, что «Волгоград любит крабов».  Отметим, что до этого образ «Родины матери» пытались использовать в рекламе пылесосов, конфет, сушеной рыбы и даже пива. Во всех случаях «креативный» посыл рекламщиков приводил к возбуждению административных производств. Волгоградское УФАС неоднократно сообщало, что использование образа «Родина-мать зовет!» является нарушением ФЗ «О рекламе». ...
Прочитана: 9385 раз
Происшествия 16.09.2017 09:55

В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку Пропавшего без вести 5-летнего ребенка разыскивают в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, девочку искали всю ночь, но пока безрезультатно. Заявление о безвестном исчезновении ребенка поступило в районный отдел полиции 15 сентября около 19-55. Известно, что вечером девочка не вернулась домой с прогулки. Она играла на детской площадке, расположенной буквально в 50 метрах от дома. По «Тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. Сегодня утром к поисковым мероприятиям...
Прочитана: 5519 раз
Экономика 16.09.2017 09:08

В Волгоградской области в августе 2017 г. оборот розничной торговли составил 30 миллиардов 944 миллионов 700 тысяч рублей, что на 1,8% больше, чем в июле 2017 г. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, увеличился и оборот общественного питания – в августе этого года он составил 923,8 млн. рублей. Это - на 2,1% больше по отношению к июлю 2017 года. Интересно, что в этом году статистики фиксировали в основном другую тенденцию – жители региона меньше покупали, но при этом больше оставляли денег в кафе, ресторанах и бистро. 
Прочитана: 3447 раз
Общество 16.09.2017 07:37

Бурные реки в Центральном районе Волгограда набежали на тысячи рублей По вине ТСЖ «Пайщики ПО РИО» почти две недели вода заливает улицу Двинскую. Потоки воды обильно затапливают прилегающую к дому № 11а по ул. Двинской территорию, на которой расположены социальные учреждения. Об этом заявили в ООО «Концессии водоснабжения». Напомним, ИА  «Высота 102» сообщало о ситуации в материале «В Центральном районе Волгограда фонтанирующая вода заливает улицы и тротуары». Между тем, считают в компании, ликвидация вполне рядовой утечки на вводной линии могла занять всего несколько часов, обратись ТСЖ в соответствующие службы. По всей видимости, комфорт и спокойствие жителей не входит в планы местного ТСЖ «Пайщики ПО РИО». Недобросовестный подход...
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