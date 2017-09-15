Из Волгограда в Калач-на-Дону выехали 60 полицейских на поиски пропавшей девочки









Дополнительные силы привлечены для поиска пропавшей в Калачевском районе 5-летней девочки. Об этом сегодня сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Утром в Калач-на-Дону выехал сводный отряд главка МВД в количестве 60 человек. Отряд к поискам приступил.

















Напомним, ребенок пропал 15 сентября. Родители подняли тревогу, когда вечером их дочь не вернулась домой с прогулки. Тогда по «тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. Утром в субботу к поискам подключились дополнительные силы полиции, Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации, казачества.

Приметы разыскиваемой: рост 115-120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, заплетены в косичку. Одета: бриджи белые с рисунком «Микки Маус», трикотажная футболка (разноцветная), сланцы сиреневого цвета.

СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: дежурная часть отдела МВД России по Калачевскому району - (84472) 3-37-69 или 02; следственный отдел по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области - 3-73-98; телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-44.