



Волгоградскому спортивному клубу «СПАРТА» присвоен престижный международный статус официального тренировочного центра HAMMER STRENGTH. Как сообщает ИА «Высота 102», такой статус получает фитнес-клуб, соответствующий международным требованиям Hammer Strength по количеству и подбору силового оборудования к центру для профессиональной спортивной подготовки.

Клуб со статусом центра Hammer Strength предоставляет своим клиентам возможность тренироваться на высочайшем профессиональном уровне — так, как тренируются чемпионы. Известно, что на тренажерах Hammer Strength готовятся к соревнованиям команды национальных спортивных лиг: NHL, NBA, NFL, MLB.

Отметим, спортивный клуб «СПАРТА» стал первым и на сегодняшний момент единственным фитнес-клубом в Волгограде, который получил международный статус официального тренировочного центра Hammer Strenght.

Спортивный клуб «СПАРТА» расположен в Дзержинском районе Волгограда. Это здание в 5-ти уровнях, общей площадью более 3 500 кв.м. и высотой потолков до 8 метров. Клуб оборудован специальными системами циркуляции воздуха. Внутренняя отделка выполнена из натуральных природных материалов. Рядом со зданием – удобная автопарковка. По желанию можно посетить бассейн, хамам, финскую сауну.













«Мы организовываем и групповые занятия, и индивидуальные. В штате сотрудников фитнес-центра работают профессиональные инструкторы. Для каждого посетителя наши специалисты разрабатывают индивидуальный план занятий, систему питания. Благодаря такому подходу можно достичь максимальных результатов за короткий отрезок времени», – отмечает заместитель директора клуба Наталья Горбатко.



