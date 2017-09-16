Стандарт качества медицинской клиники «СОВА» теперь и в Волгограде

В Волгограде состоялось официальное открытие сети медицинских клиник «СОВА». Многопрофильная амбулатория и стационар находятся в центре города по адресу проспект им. В.И. Ленина д.59Б – на трех этажах административного здания бывшего метизного завода. А многопрофильная поликлиника – в Красноармейском районе города на проспекте Героев Сталинграда 35, сообщает ИА "Высота 102".

Об открытии клиники - в репортаже ИА «Высота 102».







Несколько месяцев работы в Волгограде показали, что клиника «СОВА» становится одним из лучших медицинских учреждений города по техническому оснащению, применению передовых технологий, подбору профессиональных кадров.

«СОВА» в Волгограде – клиника экспертного уровня, – отмечает главный врач клиник «СОВА» в Волгограде Олег Королёв. – В ней собрано высококачественное оборудование по множеству направлений – и в этом наша отличительная черта от других клиник Волгограда. Также мы тщательно ведем отбор медицинских кадров. Работать приглашаем только профессионалов своего дела».

Особенность новой клиники в том, что пациенты могут получить широчайший спектр необходимой, высокопрофессиональной медицинской помощи с применением новейшего оборудования в одном месте.









На фото: экскурсию по клинике проводят главный врач Олег Королёв и зам.главного врача, заведующий стационаром Сергей Хохлачев.





В клинике есть большие возможности для оказания медицинской помощи - от профилактики заболеваний до стационарного лечения: амбулаторный прием, включающий широкий спектр специалистов, современная диагностика (рентгенологическая, функциональная, эндоскопическая, ультразвуковая, лабораторная), хирургические операции различной сложности и направлений, реабилитационные мероприятия.

Так, для рентген-диагностики используется цифровое ультрасовременное оборудование, в частности, цифровой маммограф PLANMED. А обследование на уникальном для Волгограда эндоскопическом комплексе c высочайшим разрешением выявляет патологии, в том числе злокачественные заболевания желудочно-кишечного тракта, на самых ранних стадиях благодаря функции i-scan. По желанию пациента обследование проводится с применением обезболивания.













Операционный блок клиники «СОВА» оборудован эндоскопическими стойками экспертного уровня от ведущих производителей и новейшим инструментарием. В стационаре все палаты с высоким уровнем комфорта. Они оборудованы многофункциональными кроватями, отдельными санузлами, душем.

«Оперировать в клинике будут ведущие доктора как нашего города, так и других регионов России, которые обладают большим опытом проведения операций, – говорит Олег Королёв. – В нашей клинике помимо круглосуточного функционирует и дневной стационар. В ближайшее время запустим собственную лабораторию для проведения общеклинических анализов, микроскопии».













Амбулаторный прием в поликлинике ведут специалисты: педиатр, терапевт, кардиолог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, сосудистый хирург, колопроктолог, хирург, травматолог-ортопед, онколог, дерматовенеролог, косметолог, трихолог и многие другие.

«Мы формируем ценовую политику клиники так, чтобы к нам могли обращаться самые широкие слои жителей Волгограда и области. Кстати, впервые обратившиеся до 30 сентября на первый прием специалиста могут попасть абсолютно бесплатно. Условия акции размещены на сайте», – добавляет главный врач клиник «СОВА» в Волгограде.

Клиника работает ежедневно с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Телефон колл-центра: 8 (8442) 59-35-41

Справка:

Первая многопрофильная медицинская клиника «СОВА» открылась в 2007 году в Саратове. В сеть клиник в настоящий момент входят 4 клиники разного профиля в Саратове и две многопрофильные в Волгограде: в Красноармейском районе по адресу пр. Героев Сталинграда, 35 и в Центральном по адресу пр. Ленина, 59б.

За 10 лет своего существования «СОВА» заслужила высокую репутацию, в том числе и на федеральном уровне, ежегодно входя в рейтинги лучших медицинских учреждений России.

Реклама. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.



