|Общество
|18.09.2017 08:07
Стандарт качества медицинской клиники «СОВА» теперь и в Волгограде
В Волгограде состоялось официальное открытие сети медицинских клиник «СОВА». Многопрофильная амбулатория и стационар находятся в центре города по адресу проспект им. В.И. Ленина д.59Б – на трех этажах административного здания бывшего метизного завода. А многопрофильная поликлиника – в Красноармейском районе города на проспекте Героев Сталинграда 35, сообщает ИА "Высота 102".
Об открытии клиники - в репортаже ИА «Высота 102».
Несколько месяцев работы в Волгограде показали, что клиника «СОВА» становится одним из лучших медицинских учреждений города по техническому оснащению, применению передовых технологий, подбору профессиональных кадров.
«СОВА» в Волгограде – клиника экспертного уровня, – отмечает главный врач клиник «СОВА» в Волгограде Олег Королёв. – В ней собрано высококачественное оборудование по множеству направлений – и в этом наша отличительная черта от других клиник Волгограда. Также мы тщательно ведем отбор медицинских кадров. Работать приглашаем только профессионалов своего дела».
Особенность новой клиники в том, что пациенты могут получить широчайший спектр необходимой, высокопрофессиональной медицинской помощи с применением новейшего оборудования в одном месте.
На фото: экскурсию по клинике проводят главный врач Олег Королёв и зам.главного врача, заведующий стационаром Сергей Хохлачев.
В клинике есть большие возможности для оказания медицинской помощи - от профилактики заболеваний до стационарного лечения: амбулаторный прием, включающий широкий спектр специалистов, современная диагностика (рентгенологическая, функциональная, эндоскопическая, ультразвуковая, лабораторная), хирургические операции различной сложности и направлений, реабилитационные мероприятия.
Так, для рентген-диагностики используется цифровое ультрасовременное оборудование, в частности, цифровой маммограф PLANMED. А обследование на уникальном для Волгограда эндоскопическом комплексе c высочайшим разрешением выявляет патологии, в том числе злокачественные заболевания желудочно-кишечного тракта, на самых ранних стадиях благодаря функции i-scan. По желанию пациента обследование проводится с применением обезболивания.
Операционный блок клиники «СОВА» оборудован эндоскопическими стойками экспертного уровня от ведущих производителей и новейшим инструментарием. В стационаре все палаты с высоким уровнем комфорта. Они оборудованы многофункциональными кроватями, отдельными санузлами, душем.
«Оперировать в клинике будут ведущие доктора как нашего города, так и других регионов России, которые обладают большим опытом проведения операций, – говорит Олег Королёв. – В нашей клинике помимо круглосуточного функционирует и дневной стационар. В ближайшее время запустим собственную лабораторию для проведения общеклинических анализов, микроскопии».
Амбулаторный прием в поликлинике ведут специалисты: педиатр, терапевт, кардиолог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, сосудистый хирург, колопроктолог, хирург, травматолог-ортопед, онколог, дерматовенеролог, косметолог, трихолог и многие другие.
«Мы формируем ценовую политику клиники так, чтобы к нам могли обращаться самые широкие слои жителей Волгограда и области. Кстати, впервые обратившиеся до 30 сентября на первый прием специалиста могут попасть абсолютно бесплатно. Условия акции размещены на сайте», – добавляет главный врач клиник «СОВА» в Волгограде.
Клиника работает ежедневно с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Телефон колл-центра: 8 (8442) 59-35-41
Справка:
Первая многопрофильная медицинская клиника «СОВА» открылась в 2007 году в Саратове. В сеть клиник в настоящий момент входят 4 клиники разного профиля в Саратове и две многопрофильные в Волгограде: в Красноармейском районе по адресу пр. Героев Сталинграда, 35 и в Центральном по адресу пр. Ленина, 59б.
За 10 лет своего существования «СОВА» заслужила высокую репутацию, в том числе и на федеральном уровне, ежегодно входя в рейтинги лучших медицинских учреждений России.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Расследования
|18.09.2017 09:17
В Волгоградской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, город буквально оцепили полицейские, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации. На выездах из города дежурят патрули - досматривают машины. В рейдовых и специальных мероприятиях задействована межведомственная группировка сил и средств в количестве свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих. Из Волгограда для оказания содействия прибыл сводный отряд ГУ МВД России по Волгоградской области. Из различных регионов прибывают волонтеры для участия в поисках. Осмотрены заброшенные здания, кварталы, берег Дона. Напомним, 15 сентября 2017 года вечером 5-летняя Софья...
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|Спорт
|18.09.2017 09:09
Волгоградскому спортивному клубу «СПАРТА» присвоен престижный международный статус официального тренировочного центра HAMMER STRENGTH. Как сообщает ИА «Высота 102», такой статус получает фитнес-клуб, соответствующий международным требованиям Hammer Strength по количеству и подбору силового оборудования к центру для профессиональной спортивной подготовки. Клуб со статусом центра Hammer Strength предоставляет своим клиентам возможность тренироваться на высочайшем профессиональном уровне — так, как тренируются чемпионы. Известно, что на тренажерах Hammer Strength готовятся к соревнованиям команды национальных спортивных лиг: NHL, NBA, NFL, MLB. Отметим, спортивный клуб «СПАРТА» стал первым и на сегодняшний момент единственным фитнес-клубом в Волгограде, который получил международный статус официального тренировочного центра Hammer...
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|Общество
|18.09.2017 09:09
Прокуратурой приняты меры к обеспечению надлежащего содержания бесхозяйных объектов культурного наследия – воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка, проведенная прокуратурой Волгограда в 2016 году, показала, что на территории города находятся не оформленные в муниципальную собственность объекты культурного наследия – братские воинские захоронения времен Великой Отечественной войны: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (п. Песчанка)", памятник "Лог смерти" на месте ожесточенных боев воинов 95-й Стрелковой дивизии и памятник на месте, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии. Вышеуказанные объекты культурного наследия фактически являлись бесхозяйными,...
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|Расследования
|18.09.2017 08:21 (Обновлено: 18.09.2017 08:22)
Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в восстановлении бывшего сотрудника полиции на службе, а также в требованиях оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, не помогла бывшему стражу порядка и героическая биография: он является ветераном боевых действий, имеет 27 поощрений и ведомственную медаль. Все перечеркнул конфликт, который произошел у полицейского с охранником дачного общества. Страж порядка требовал пропустить его на дачу его матери, однако из-за отсутствия пропуска охранник не открывал шлагбаум. Сотрудник полиции добился желаемого матом, угрозами, а также применением физической силы – он дважды толкнул...
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|Аналитика
|17.09.2017 18:21
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области
Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на улицы областного центра и проводила опрос волгоградцев по двум вопросам: 1. Кого из политиков вы бы хотели видеть во главе России и почему? 2. Как вы оцениваете деятельность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова? В ходе экспресс-опроса на камеру, на диктофон были записаны мнения более 150 жителей. При этом респонденты в большинстве своем не только поддерживали действующего президента России Владимира Путина, но и говорили как о «плюсах», так и о «минусах» в его работе. Что касается губернатора Волгоградской области, то большинство...
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|Общество
|17.09.2017 17:38
Благодарственный молебен в честь образа Божьей Матери «Неопалимая Купина» прошёл в Храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. В богослужении приняли участие руководство Главного управления МЧС России по региону, а также сотрудники его подведомственных подразделений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Православные верующие отметили сегодня день иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Именно этот образ считается покровительницей пожарных-спасателей. С давних времён в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». Считалось, что она защищает жильё и людей от огня.Пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Богослужение в Храме Всех Святых совершил Протоиерей Георгий Лазарев....
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|Происшествия
|17.09.2017 16:14
Три пули из травматического пистолета выпустил в витрину букмекерской конторы нетрезвый волгоградец. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. Инцидент произошел около часа ночи на бульваре 30 лет Победы. Кассир конторы услышал хлопки, похожие на выстрелы, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители увидели на витрине две отметины и дыру. Повреждения были нанесены пулями травматического пистолета. По горячим следам полицейскими патрульно-постовой службы был задержан виновник ночного дебоша. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летниий житель Волгограда. В момент задержания мужчина был сильно пьян. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут травматический пистолет, из которого стрелял дебошир.
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|Общество
|17.09.2017 12:14
Федеральную социальную доплату к пенсии в Волгоградской области получают более 113 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Пенсионного фонда. Напомним, доплату получают те пожилые люди, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум в нашем регионе составляет 8 535 рублей. Таким образом, «честно заработанная» пенсия части волгоградских пенсионеров не дотягивает и до 7 тысяч рублей. Если учесть, что в настоящее время в регионе проживает около 780 тысяч пенсионеров, то фактически каждого седьмого из них можно назвать бедным. Напомним, социальные доплаты к...
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|Происшествия
|17.09.2017 10:51
Дополнительные силы привлечены для поиска пропавшей в Калачевском районе 5-летней девочки. Об этом сегодня сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Утром в Калач-на-Дону выехал сводный отряд главка МВД в количестве 60 человек. Отряд к поискам приступил. Напомним, ребенок пропал 15 сентября. Родители подняли тревогу, когда вечером их дочь не вернулась домой с прогулки. Тогда по «тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели....
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|Газетный киоск
|17.09.2017 08:27
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Предстоящий в 2018 году Чемпионат мира по футболу, который способствовал росту инвестиций и экономики за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, возможно, принесет и отрицательный макроэкономический эффект - правда, недолгий. В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2018-2020 годы ЦБ РФ предупредил, что ЧМ-2018 может повлиять на региональную инфляцию. "Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - сказано в документе. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного...
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|Расследования
|17.09.2017 06:19
Освобождены от уголовной ответственности две жительницы Волгограда, совершившие кражу продуктов питания из гипермаркета в Красноармейском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, уголовное дело, возбужденное по ст. 158 УК РФ "Кража", прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной. Судом установлено, что женщины зашли днем в гипермаркет с целью хищения продуктов питания. Они отрывали этикетки и штрих-коды, а затем прятали продукты в свои сумки. Женщины в основном отдавали предпочтение сырам таких марок, как "Ламбер", "Швейцарский", "Карловдвор" и полукопченым колбасам. В свои сумочки они также попрятали мясные голубцы, говяжью печень, стейк из лосося и карбонат без кости...
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|Спорт
|16.09.2017 17:53
Ничьей закончился матч между «Ротор-Волгоград» и курским «Авангардом», сообщает ИА «Высота 102». Игра 14 тура ФОНБЕТ-Первенства России прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы». Первый тайм начался борьбой на равных, и только к середине временного отрезка лидировать в игре стали хозяева поля. Они больше владели мячом, и создавали опасные моменты. Так, на 29 минуте лишь слаженные действия защиты “Ротора” не дали футболистам “Авангарда” открыть счет. А в конце 41 минуты мастерство волгоградского голкипера Александра Кобзева спасло ворота команды. Но все же на перерыв игроки ушли со счетом 0:0. Во...
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|Происшествия
|16.09.2017 16:01
Экипаж военного самолета, потерпевшего крушение в Волгоградской области, от госпитализации отказался
По уточненным данным, учебно-боевой самолет Як-130, упал в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, самолет Борисоглебского военного училища выполнял учебно-тренировочный полет с двумя пилотами, которые катапультировались. Самолет упал в поле, от удара о землю - загорелся. В Минобороне официально подтвердили крушение учебно-боевого Як-130. Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов потерпевшего крушение ЯК-130 на аэродром базирования. Летчики от госпитализации отказались. Начато расследование ЧП, в ближайшее время для расследования причины падения самолета с московского аэродрома Чкаловский вылетит к месту катастрофы учебного-боевого самолета комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил РФ.
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|Происшествия
|16.09.2017 15:14
Учебно-боевой самолет Як-130 упал в Волгоградской области вдали от населенных пунктов в Новониколаевском районе. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев. Официального подтверждения этой информации пока нет. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Справка: Як-130 – российский учебно-боевой самолет, легкий штурмовик, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.
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|Общество
|16.09.2017 13:04
Сегодня в Волгограде проходят митинги обманутых дольщиков, присоединившихся к всероссийской акции. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми свои требования высказали дольщики ЖК «Парк Европейский». Представители инициативной группы сообщили информагентству, что на митинг, который прошел на площадке перед отделом продаж на стройке ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе, собралось порядка 200 человек, многие пришли с детьми. Люди отмечают, что хотят, чтобы представители власти озвучили конкретные сроки по достройке их домов, а также ждут письменных гарантий от инвесторов и властей по завершению строительства долгостроев. Дольщики также сообщают, что банки продолжают отказывать им...
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