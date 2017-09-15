ЦБ предупредил о возможном всплеске инфляции из-за ЧМ по футболу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Предстоящий в 2018 году Чемпионат мира по футболу, который способствовал росту инвестиций и экономики за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, возможно, принесет и отрицательный макроэкономический эффект - правда, недолгий.

В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2018-2020 годы ЦБ РФ предупредил, что ЧМ-2018 может повлиять на региональную инфляцию.

"Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - сказано в документе.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В 2018 году ЦБ ожидает инфляцию в РФ в размере около 4%.