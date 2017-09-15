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 17.09.2017 08:27

ЦБ предупредил о возможном всплеске инфляции из-за ЧМ по футболу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Предстоящий в 2018 году Чемпионат мира по футболу, который способствовал росту инвестиций и экономики за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, возможно, принесет и отрицательный макроэкономический эффект - правда, недолгий.
В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2018-2020 годы ЦБ РФ предупредил, что ЧМ-2018 может повлиять на региональную инфляцию.
"Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - сказано в документе.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
В 2018 году ЦБ ожидает инфляцию в РФ в размере около 4%.

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Общество 17.09.2017 12:14

Федеральную социальную доплату к пенсии в Волгоградской области получают более 113 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Пенсионного фонда. Напомним, доплату получают те пожилые люди, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум в нашем регионе составляет 8 535 рублей. Таким образом, «честно заработанная» пенсия части волгоградских пенсионеров не дотягивает и до 7 тысяч рублей. Если учесть, что в настоящее время в регионе проживает около 780 тысяч пенсионеров, то фактически каждого седьмого из них можно назвать бедным. Напомним, социальные доплаты к...
Прочитана: 253 раз
Происшествия 17.09.2017 10:51

Из Волгограда в Калач-на-Дону выехали 60 полицейских на поиски пропавшей девочки Дополнительные силы привлечены для поиска пропавшей в Калачевском районе 5-летней девочки. Об этом сегодня сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Утром в Калач-на-Дону выехал сводный отряд главка МВД в количестве 60 человек. Отряд к поискам приступил. Напомним, ребенок пропал 15 сентября. Родители подняли тревогу, когда вечером их дочь не вернулась домой с прогулки. Тогда по «тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. Утром в субботу к поискам подключились дополнительные силы полиции, Федеральной службы войск...
Прочитана: 2213 раз
Расследования 17.09.2017 06:19

Освобождены от уголовной ответственности две жительницы Волгограда, совершившие кражу продуктов питания из гипермаркета в Красноармейском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, уголовное дело, возбужденное по ст. 158 УК РФ "Кража", прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной. Судом установлено, что женщины зашли днем в гипермаркет с целью хищения продуктов питания. Они отрывали этикетки и штрих-коды, а затем прятали продукты в свои сумки. Женщины в основном отдавали предпочтение сырам таких марок, как "Ламбер", "Швейцарский", "Карловдвор" и полукопченым колбасам. В свои сумочки они также попрятали мясные голубцы, говяжью печень, стейк из лосося и карбонат без кости...
Прочитана: 2208 раз
Расследования 17.09.2017 06:06

Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал управляющую компанию возместить материальный и моральный вред волгоградцу, который в одночасье лишился бытовой техники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в июле 2016 года в результате аварийного отключения электрической энергии в многоквартирном доме вышли из строя принадлежащие владельцу двухкомнатной квартиры электроприборы: музыкальный центр, акустическая система, микроволновка, моноблок, радиотелефон, домашний кинотеатр, холодильник, сплит-система, часы, лампочки и настенная бра. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Кроме того, волгоградцу пришлось заплатить около 6 тысяч рублей за диагностику поврежденной техники и понести расходы по определению стоимости восстановительного ремонта – 10 тысяч рублей. Мужчина направил в адрес компании,...
Прочитана: 2132 раз
Спорт 16.09.2017 17:53

Ничьей закончился матч между «Ротор-Волгоград»  и курским «Авангардом», сообщает ИА «Высота 102». Игра 14 тура ФОНБЕТ-Первенства России прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы». Первый тайм начался борьбой на равных, и только к середине временного отрезка лидировать в игре стали хозяева поля. Они больше владели мячом, и создавали опасные моменты. Так, на 29 минуте лишь слаженные действия защиты “Ротора” не дали футболистам “Авангарда” открыть счет. А в конце 41 минуты мастерство волгоградского голкипера Александра Кобзева спасло ворота команды. Но все же на перерыв игроки ушли со счетом 0:0. Во...
Прочитана: 5818 раз
Происшествия 16.09.2017 16:01

По уточненным данным, учебно-боевой самолет Як-130, упал в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, самолет Борисоглебского военного училища выполнял учебно-тренировочный полет с двумя пилотами, которые катапультировались. Самолет упал в поле, от удара о землю - загорелся.  В Минобороне официально подтвердили крушение учебно-боевого Як-130. Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов потерпевшего крушение ЯК-130 на аэродром базирования. Летчики от госпитализации отказались. Начато расследование ЧП, в ближайшее время для расследования причины падения самолета с московского аэродрома Чкаловский вылетит к месту катастрофы учебного-боевого самолета комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил РФ.
Прочитана: 15756 раз
Происшествия 16.09.2017 15:14

Учебно-боевой самолет Як-130 упал в Волгоградской области вдали от населенных пунктов в Новониколаевском районе. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев. Официального подтверждения этой информации пока нет. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Справка: Як-130 – российский учебно-боевой самолет, легкий штурмовик, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.
Прочитана: 1449 раз
Общество 16.09.2017 13:04 (Обновлено: 16.09.2017 18:40)

Обманутые дольщики в Волгограде требуют гарантий по достройке их домов Сегодня в Волгограде проходят митинги обманутых дольщиков, присоединившихся к всероссийской акции. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми свои требования высказали дольщики ЖК «Парк Европейский». Представители инициативной группы сообщили информагентству, что на митинг, который прошел на площадке перед отделом продаж на стройке ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе, собралось порядка 200 человек, многие пришли с детьми.  Люди отмечают, что хотят, чтобы представители власти озвучили конкретные сроки по достройке их домов, а также ждут письменных гарантий от инвесторов и властей по завершению строительства долгостроев. Дольщики также сообщают, что банки продолжают отказывать им в предоставлении отсрочки или реструктуризации ипотечных кредитов,...
Прочитана: 3269 раз
Общество 16.09.2017 11:09

В Волгограде образ «Родины-матери» использовали для рекламы крабовых палочек Образ главного символа воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде – скульптуры «Родина мать – зовет!» - появился в рекламе крупного производителя рыбной продукции, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградскую Интернет-аудиторию на странице в социальной сети торговая марка «завлекает» изображением монумента, расположенного рядом с упаковкой крабовых палочек. Рекламный слоган гласит, что «Волгоград любит крабов».  Отметим, что до этого образ «Родины матери» пытались использовать в рекламе пылесосов, конфет, сушеной рыбы и даже пива. Во всех случаях «креативный» посыл рекламщиков приводил к возбуждению административных производств. Волгоградское УФАС неоднократно сообщало, что использование образа «Родина-мать зовет!» является нарушением ФЗ «О рекламе». ...
Прочитана: 7408 раз
Происшествия 16.09.2017 09:55

В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку Пропавшего без вести 5-летнего ребенка разыскивают в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, девочку искали всю ночь, но пока безрезультатно. Заявление о безвестном исчезновении ребенка поступило в районный отдел полиции 15 сентября около 19-55. Известно, что вечером девочка не вернулась домой с прогулки. Она играла на детской площадке, расположенной буквально в 50 метрах от дома. По «Тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. Сегодня утром к поисковым мероприятиям...
Прочитана: 5144 раз
Экономика 16.09.2017 09:08

В Волгоградской области в августе 2017 г. оборот розничной торговли составил 30 миллиардов 944 миллионов 700 тысяч рублей, что на 1,8% больше, чем в июле 2017 г. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, увеличился и оборот общественного питания – в августе этого года он составил 923,8 млн. рублей. Это - на 2,1% больше по отношению к июлю 2017 года. Интересно, что в этом году статистики фиксировали в основном другую тенденцию – жители региона меньше покупали, но при этом больше оставляли денег в кафе, ресторанах и бистро. 
Прочитана: 2857 раз
Общество 16.09.2017 07:37

Бурные реки в Центральном районе Волгограда набежали на тысячи рублей По вине ТСЖ «Пайщики ПО РИО» почти две недели вода заливает улицу Двинскую. Потоки воды обильно затапливают прилегающую к дому № 11а по ул. Двинской территорию, на которой расположены социальные учреждения. Об этом заявили в ООО «Концессии водоснабжения». Напомним, ИА  «Высота 102» сообщало о ситуации в материале «В Центральном районе Волгограда фонтанирующая вода заливает улицы и тротуары». Между тем, считают в компании, ликвидация вполне рядовой утечки на вводной линии могла занять всего несколько часов, обратись ТСЖ в соответствующие службы. По всей видимости, комфорт и спокойствие жителей не входит в планы местного ТСЖ «Пайщики ПО РИО». Недобросовестный подход...
Прочитана: 1992 раз
Общество 16.09.2017 05:35

Придорожная реклама пугает волгоградцев жизнью "на дне" после выборов Противоречивые чувства вызывает у жителей Кировского района Волгограда рекламный щит, который со всех сторон хорошо виден и водителям, и пешеходам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, размещена эта конструкция на Второй продольной магистрали и, судя по слогану, призывает людей не оставаться равнодушным к каким-либо выборам. Во всяком случае, надпись на нем гласит: «Как голосуешь, так и живешь». На самой картинке стоящий на четвереньках человек, лица которого не видно, просит милостыню. Рядом с ним собака, играющая, вероятно, роль единственного друга. Кроме того, авторы рекламного щита расположили пустой стакан и бутылку водки, «окруженную» деньгами.  ...
Прочитана: 4710 раз
Аналитика 15.09.2017 20:00

Смотрите сегодня в программе: суд Городищенского района Волгоградской области поставил точку в громком деле о земельной коррупции. Осужденный бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов: рассчитывал, что дадут 10 лет, а не 14. За попытки «похоронить» часть муниципального пруда в Кировском районе Волгограда: накажут владельца прибрежного участка. Территория площадью около гектара выгорела в Дзержинском районе из-за костра: гражданин без определенного места жительства готовил еду. Опрос: жители Волгограда рассказали ИА «Высота 102», за кого бы проголосовали на выборах президента и оценили работу губернатора. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно,...
Прочитана: 25730 раз
Спорт 15.09.2017 18:33

С Кубком «Беркута» вернулись в Волгоград из Воронежа юноши СДЮСШОР 12 С 13 по 15 сентября на площадке спортивно-культурного центра «Согдиана» в Воронеже проходили соревнования среди юношей 2005 года рождения. В борьбе за Кубок «Беркута», как сообщает ИА "Высота 102", участвовало шесть команд из Тулы, Тольятти, Москвы, Старого Оскола, Мытищ и  Волгограда.  ...
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