В Волгоградской области упал учебно-боевой самолет

В Волгоградской области в августе 2017 г. оборот розничной торговли составил 30 миллиардов 944 миллионов 700 тысяч рублей, что на 1,8% больше, чем в июле 2017 г. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, увеличился и оборот общественного питания – в августе этого года он составил 923,8 млн. рублей. Это - на 2,1% больше по отношению к июлю 2017 года. Интересно, что в этом году статистики фиксировали в основном другую тенденцию – жители региона меньше покупали, но при этом больше оставляли денег в кафе, ресторанах и бистро.

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