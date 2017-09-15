«Ротор-Волгоград» сыграл вничью с «Авангардом» из Курска

Ничьей закончился матч между «Ротор-Волгоград» и курским «Авангардом», сообщает ИА «Высота 102». Игра 14 тура ФОНБЕТ-Первенства России прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы».

Первый тайм начался борьбой на равных, и только к середине временного отрезка лидировать в игре стали хозяева поля. Они больше владели мячом, и создавали опасные моменты. Так, на 29 минуте лишь слаженные действия защиты “Ротора” не дали футболистам “Авангарда” открыть счет. А в конце 41 минуты мастерство волгоградского голкипера Александра Кобзева спасло ворота команды. Но все же на перерыв игроки ушли со счетом 0:0.

Во втором тайме футболисты “Ротора” проявили большую активность и чаще владели инициативой игры. Но открыть счет и вырваться вперед им так и не удалось. Итог игры - безголевая ничья. Она приносит командам по одному очку в их турнирном рейтинге. Напомним, что после предыдущего поражения, понесенного от воронежского “Факела”, “Ротор-Волгоград” оказался на последней строчке турнирной таблицы.