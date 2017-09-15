Новый очаг бешенства животных ликвидируют в Волгограде

В жилом массиве Краснооктябрьского района Волгограда выявлен новый очаг бешенства животных. Как сообщает ИА «Высота 102», больное животное выявлено в одной из квартир жилого дома №48 на улице им. Германа Титова. Постановлением главы региона в жилом массиве, включающем 19 многоквартирных домов на улицах им. Германа Титова, им. Хользунова, им. маршала Еременко, введен карантин сроком на 2 месяца. На этой территории в период ликвидации очага бешенства запрещен отлов диких животных, выставки собак и кошек, их торговля, а также вывоз животных за пределы карантинной зоны.

Напомним, в настоящее время карантин по бешенству животных действует в жилых массивах еще трех районов – Ворошиловском, Кировском и Дзержинском.



