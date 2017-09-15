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Общество
 16.09.2017 12:20

Новый очаг бешенства животных ликвидируют в Волгограде

В жилом массиве Краснооктябрьского района Волгограда выявлен новый очаг бешенства животных. Как сообщает ИА «Высота 102», больное животное выявлено в одной из квартир жилого дома №48 на улице им. Германа Титова. Постановлением главы региона в жилом массиве, включающем 19 многоквартирных домов на улицах им. Германа Титова, им. Хользунова, им. маршала Еременко, введен карантин сроком на 2 месяца. На этой территории в период ликвидации очага бешенства запрещен отлов диких животных, выставки собак и кошек, их торговля, а также вывоз животных за пределы карантинной зоны.
Напомним, в настоящее время карантин по бешенству животных действует в жилых массивах еще трех районов – Ворошиловском, Кировском и Дзержинском. 

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Происшествия 16.09.2017 16:01 (Обновлено: 16.09.2017 16:06)

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Учебно-боевой самолет Як-130 упал в Волгоградской области вдали от населенных пунктов в Новониколаевском районе. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев. Официального подтверждения этой информации пока нет. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Справка: Як-130 – российский учебно-боевой самолет, легкий штурмовик, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.
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Общество 16.09.2017 11:09

В Волгограде образ «Родины-матери» использовали для рекламы крабовых палочек Образ главного символа воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде – скульптуры «Родина мать – зовет!» - появился в рекламе крупного производителя рыбной продукции, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградскую Интернет-аудиторию на странице в социальной сети торговая марка «завлекает» изображением монумента, расположенного рядом с упаковкой крабовых палочек. Рекламный слоган гласит, что «Волгоград любит крабов».  Отметим, что до этого образ «Родины матери» пытались использовать в рекламе пылесосов, конфет, сушеной рыбы и даже пива. Во всех случаях «креативный» посыл рекламщиков приводил к возбуждению административных производств. Волгоградское УФАС неоднократно сообщало, что использование образа «Родина-мать зовет!» является нарушением ФЗ «О рекламе». ...
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Происшествия 16.09.2017 09:55 (Обновлено: 16.09.2017 15:08)

В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку Пропавшего без вести 5-летнего ребенка разыскивают в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, девочку искали всю ночь, но пока безрезультатно. Заявление о безвестном исчезновении ребенка поступило в районный отдел полиции 15 сентября около 19-55. Известно, что вечером девочка не вернулась домой с прогулки. Она играла на детской площадке, расположенной буквально в 50 метрах от дома. По «Тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. Сегодня утром к поисковым мероприятиям...
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Экономика 16.09.2017 09:08

В Волгоградской области в августе 2017 г. оборот розничной торговли составил 30 миллиардов 944 миллионов 700 тысяч рублей, что на 1,8% больше, чем в июле 2017 г. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, увеличился и оборот общественного питания – в августе этого года он составил 923,8 млн. рублей. Это - на 2,1% больше по отношению к июлю 2017 года. Интересно, что в этом году статистики фиксировали в основном другую тенденцию – жители региона меньше покупали, но при этом больше оставляли денег в кафе, ресторанах и бистро. 
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Общество 16.09.2017 07:37

Бурные реки в Центральном районе Волгограда набежали на тысячи рублей По вине ТСЖ «Пайщики ПО РИО» почти две недели вода заливает улицу Двинскую. Потоки воды обильно затапливают прилегающую к дому № 11а по ул. Двинской территорию, на которой расположены социальные учреждения. Об этом заявили в ООО «Концессии водоснабжения». Напомним, ИА  «Высота 102» сообщало о ситуации в материале «В Центральном районе Волгограда фонтанирующая вода заливает улицы и тротуары». Между тем, считают в компании, ликвидация вполне рядовой утечки на вводной линии могла занять всего несколько часов, обратись ТСЖ в соответствующие службы. По всей видимости, комфорт и спокойствие жителей не входит в планы местного ТСЖ «Пайщики ПО РИО». Недобросовестный подход...
Прочитана: 1396 раз
Общество 16.09.2017 05:35

Придорожная реклама пугает волгоградцев жизнью "на дне" после выборов Противоречивые чувства вызывает у жителей Кировского района Волгограда рекламный щит, который со всех сторон хорошо виден и водителям, и пешеходам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, размещена эта конструкция на Второй продольной магистрали и, судя по слогану, призывает людей не оставаться равнодушным к каким-либо выборам. Во всяком случае, надпись на нем гласит: «Как голосуешь, так и живешь». На самой картинке стоящий на четвереньках человек, лица которого не видно, просит милостыню. Рядом с ним собака, играющая, вероятно, роль единственного друга. Кроме того, авторы рекламного щита расположили пустой стакан и бутылку водки, «окруженную» деньгами.  ...
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Аналитика 15.09.2017 20:00

Смотрите сегодня в программе: суд Городищенского района Волгоградской области поставил точку в громком деле о земельной коррупции. Осужденный бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов: рассчитывал, что дадут 10 лет, а не 14. За попытки «похоронить» часть муниципального пруда в Кировском районе Волгограда: накажут владельца прибрежного участка. Территория площадью около гектара выгорела в Дзержинском районе из-за костра: гражданин без определенного места жительства готовил еду. Опрос: жители Волгограда рассказали ИА «Высота 102», за кого бы проголосовали на выборах президента и оценили работу губернатора. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно,...
Прочитана: 20179 раз
Спорт 15.09.2017 18:33

С Кубком «Беркута» вернулись в Волгоград из Воронежа юноши СДЮСШОР 12 С 13 по 15 сентября на площадке спортивно-культурного центра «Согдиана» в Воронеже проходили соревнования среди юношей 2005 года рождения. В борьбе за Кубок «Беркута», как сообщает ИА "Высота 102", участвовало шесть команд из Тулы, Тольятти, Москвы, Старого Оскола, Мытищ и  Волгограда.  ...
Прочитана: 4119 раз
Происшествия 15.09.2017 18:16

Решение об аресте инспектора Рыбнадзора и егеря одного из охотхозяйств области принял сегодня Центральный районный суд Волгограда. Об этом  ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. По словам собеседника агентства, инспектор и егерь были задержаны полицейскими по подозрению в избиении своего односельчанина в станице Кумылженской, вымогательстве у него денег и имущества. По версии оперативников, инспектор и егерь разрешили мужчине свободно заниматься рыбным промыслом, но за это он должен был передать им деньги, или автомобиль «ВАЗ-2114», или охотничий домик. Мужчина отказался. Злоумышленники пришли к нему домой и избили на глазах сожительницы и несовершеннолетнего ребенка. В итоге 36-летний мужчина,...
Прочитана: 5537 раз
Происшествия 15.09.2017 17:00

Вспыльчивый супруг из города Николаевск Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, на глазах у собственного ребенка и бывшей жены 33-летний мужчина убил домашнюю кошку. Установлено, что после развода мужчина часто приходил в дом бывшей супруги и пытался убедить ее вернуться к нему. Но свои уговоры экс-супруг постоянно обращал в угрозы. После очередного отказа рассвирепевший мужчина задушил кошку. Чтобы выгнать из дома разбушевавшегося мужчину, хозяйке пришлось вызвать полицию.  Уголовное дело возбуждено по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное из...
Прочитана: 3398 раз
Общество 15.09.2017 16:15

В Волгограде владельца участка накажут за уничтожение Соленого пруда Сегодня представители администрации Кировского района Волгограда дали оценку действиям владельца земельного участка по засыпке Соленого пруда, которые вызвали возмущение жителей близлежащих улиц. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в МБУ «ЖКХ Кировского района» провели обследование территории и пришли к выводу, что собственник участка нарушил правила благоустройства городской территории, самовольно сбросив в водоем горы грунта. По пояснениям мужчины, сделал он это для того, чтобы благоустроить берег пруда, который, по его словам, начал обрушаться. Кроме того, он посчитал благим делом очистить берег от камыша, а прибрежную зону – от трупов павших животных. Однако от ответственности его это не спасет –...
Прочитана: 4013 раз
Общество 15.09.2017 15:15

Ушла из жизни начальник Межрайонной ИФНС №7 по Волгоградской области УФНС России по Волгоградской области, коллеги выражают соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Стрепетовой Татьяны Ивановны, начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Волгоградской области.  Татьяна Стрепетова скончалась 14 сентября на 58 году жизни после тяжелой болезни. Большая часть ее биографии неразрывно связана с работой в налоговых органах. Она стояла у истоков становления службы. С апреля 1990 года Татьяна Ивановна возглавляла Инспекцию по Новониколаевскому району Волгоградской области, а с 2003 года возглавила объединённую Межрайонную ИФНС России № 7 по Волгоградской области. Жизнь Татьяны Ивановны - яркий пример беззаветного и преданного служения своему делу. Её...
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Экология 15.09.2017 15:10

Обломки взорванного дома в Волгограде "хоронят" на нелегальных свалках Подозрительными действиями подрядной организации сопровождается активный демонтаж дома №60 на Университетском проспекте в Волгограде, где 16 мая произошло обрушение конструкций из-за взрыва газа, сообщает ИА «Высота 102». Как известно, здание признали непригодным для проживания, провели конкурсные процедуры и определились с подрядчиком – ООО «Астра». Компания взялась разобрать дом, вывезти мусор и к середине октября полностью очистить площадку под благоустройство. Но, часть нешуточных объемов строительных отходов вывозится вовсе не на официальные полигоны, коих в Волгограде всего три, а по излюбленным адресам недобросовестных перевозчиков - туда, где избавиться от груза можно не заморачиваясь с договорами на размещение ТБО....
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16 сентября 07:37
Бурные реки в Центральном районе Волгограда набежали на тысячи рублейСмотреть фотографии
16 сентября 05:35
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