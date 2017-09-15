







Образ главного символа воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде – скульптуры «Родина мать – зовет!» - появился в рекламе крупного производителя рыбной продукции, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградскую Интернет-аудиторию на странице в социальной сети торговая марка «завлекает» изображением монумента, расположенного рядом с упаковкой крабовых палочек. Рекламный слоган гласит, что «Волгоград любит крабов».

Отметим, что до этого образ «Родины матери» пытались использовать в рекламе пылесосов, конфет, сушеной рыбы и даже пива. Во всех случаях «креативный» посыл рекламщиков приводил к возбуждению административных производств. Волгоградское УФАС неоднократно сообщало, что использование образа «Родина-мать зовет!» является нарушением ФЗ «О рекламе».



