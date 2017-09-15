|Происшествия
|16.09.2017 09:55
В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку
Пропавшего без вести 5-летнего ребенка разыскивают в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, девочку искали всю ночь, но пока безрезультатно. Заявление о безвестном исчезновении ребенка поступило в районный отдел полиции 15 сентября около 19-55. Известно, что вечером девочка не вернулась домой с прогулки. Она играла на детской площадке, расположенной буквально в 50 метрах от дома. По «Тревоге» был поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. Сегодня утром к поисковым мероприятиям привлечены дополнительные силы полиции, Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации, казачества.
Приметы разыскиваемой: рост 115-120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, заплетены в косичку. Одета: бриджи белые с рисунком «Микки Маус», трикотажная футболка (разноцветная), сланцы сиреневого цвета.
СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: дежурная часть отдела МВД России по Калачевскому району - (84472) 3-37-69 или 02; следственный отдел по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области - 3-73-98; телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-44.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Общество
|16.09.2017 11:09
Образ главного символа воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде – скульптуры «Родина мать – зовет!» - появился в рекламе крупного производителя рыбной продукции, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградскую Интернет-аудиторию на странице в социальной сети торговая марка «завлекает» изображением монумента, расположенного рядом с упаковкой крабовых палочек. Рекламный слоган гласит, что «Волгоград любит крабов». Отметим, что до этого образ «Родины матери» пытались использовать в рекламе пылесосов, конфет, сушеной рыбы и даже пива. Во всех случаях «креативный» посыл рекламщиков приводил к возбуждению административных производств. Волгоградское УФАС неоднократно сообщало, что использование образа «Родина-мать зовет!» является нарушением ФЗ «О рекламе». ...
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|Экономика
|16.09.2017 09:08
В Волгоградской области в августе 2017 г. оборот розничной торговли составил 30 миллиардов 944 миллионов 700 тысяч рублей, что на 1,8% больше, чем в июле 2017 г. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, увеличился и оборот общественного питания – в августе этого года он составил 923,8 млн. рублей. Это - на 2,1% больше по отношению к июлю 2017 года. Интересно, что в этом году статистики фиксировали в основном другую тенденцию – жители региона меньше покупали, но при этом больше оставляли денег в кафе, ресторанах и бистро.
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|Общество
|16.09.2017 07:37
По вине ТСЖ «Пайщики ПО РИО» почти две недели вода заливает улицу Двинскую. Потоки воды обильно затапливают прилегающую к дому № 11а по ул. Двинской территорию, на которой расположены социальные учреждения. Об этом заявили в ООО «Концессии водоснабжения». Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в материале «В Центральном районе Волгограда фонтанирующая вода заливает улицы и тротуары». Между тем, считают в компании, ликвидация вполне рядовой утечки на вводной линии могла занять всего несколько часов, обратись ТСЖ в соответствующие службы. По всей видимости, комфорт и спокойствие жителей не входит в планы местного ТСЖ «Пайщики ПО РИО». Недобросовестный подход...
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|Общество
|16.09.2017 05:35
Противоречивые чувства вызывает у жителей Кировского района Волгограда рекламный щит, который со всех сторон хорошо виден и водителям, и пешеходам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, размещена эта конструкция на Второй продольной магистрали и, судя по слогану, призывает людей не оставаться равнодушным к каким-либо выборам. Во всяком случае, надпись на нем гласит: «Как голосуешь, так и живешь». На самой картинке стоящий на четвереньках человек, лица которого не видно, просит милостыню. Рядом с ним собака, играющая, вероятно, роль единственного друга. Кроме того, авторы рекламного щита расположили пустой стакан и бутылку водки, «окруженную» деньгами. ...
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|Аналитика
|15.09.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: суд Городищенского района Волгоградской области поставил точку в громком деле о земельной коррупции. Осужденный бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов: рассчитывал, что дадут 10 лет, а не 14. За попытки «похоронить» часть муниципального пруда в Кировском районе Волгограда: накажут владельца прибрежного участка. Территория площадью около гектара выгорела в Дзержинском районе из-за костра: гражданин без определенного места жительства готовил еду. Опрос: жители Волгограда рассказали ИА «Высота 102», за кого бы проголосовали на выборах президента и оценили работу губернатора. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно,...
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|Спорт
|15.09.2017 18:33
С 13 по 15 сентября на площадке спортивно-культурного центра «Согдиана» в Воронеже проходили соревнования среди юношей 2005 года рождения. В борьбе за Кубок «Беркута», как сообщает ИА "Высота 102", участвовало шесть команд из Тулы, Тольятти, Москвы, Старого Оскола, Мытищ и Волгограда. ...
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|Происшествия
|15.09.2017 18:16
Решение об аресте инспектора Рыбнадзора и егеря одного из охотхозяйств области принял сегодня Центральный районный суд Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. По словам собеседника агентства, инспектор и егерь были задержаны полицейскими по подозрению в избиении своего односельчанина в станице Кумылженской, вымогательстве у него денег и имущества. По версии оперативников, инспектор и егерь разрешили мужчине свободно заниматься рыбным промыслом, но за это он должен был передать им деньги, или автомобиль «ВАЗ-2114», или охотничий домик. Мужчина отказался. Злоумышленники пришли к нему домой и избили на глазах сожительницы и несовершеннолетнего ребенка. В итоге 36-летний мужчина,...
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|Происшествия
|15.09.2017 17:00
Вспыльчивый супруг из города Николаевск Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, на глазах у собственного ребенка и бывшей жены 33-летний мужчина убил домашнюю кошку. Установлено, что после развода мужчина часто приходил в дом бывшей супруги и пытался убедить ее вернуться к нему. Но свои уговоры экс-супруг постоянно обращал в угрозы. После очередного отказа рассвирепевший мужчина задушил кошку. Чтобы выгнать из дома разбушевавшегося мужчину, хозяйке пришлось вызвать полицию. Уголовное дело возбуждено по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное из...
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|Общество
|15.09.2017 16:15
Сегодня представители администрации Кировского района Волгограда дали оценку действиям владельца земельного участка по засыпке Соленого пруда, которые вызвали возмущение жителей близлежащих улиц. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в МБУ «ЖКХ Кировского района» провели обследование территории и пришли к выводу, что собственник участка нарушил правила благоустройства городской территории, самовольно сбросив в водоем горы грунта. По пояснениям мужчины, сделал он это для того, чтобы благоустроить берег пруда, который, по его словам, начал обрушаться. Кроме того, он посчитал благим делом очистить берег от камыша, а прибрежную зону – от трупов павших животных. Однако от ответственности его это не спасет –...
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|Общество
|15.09.2017 15:15
УФНС России по Волгоградской области, коллеги выражают соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Стрепетовой Татьяны Ивановны, начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Волгоградской области. Татьяна Стрепетова скончалась 14 сентября на 58 году жизни после тяжелой болезни. Большая часть ее биографии неразрывно связана с работой в налоговых органах. Она стояла у истоков становления службы. С апреля 1990 года Татьяна Ивановна возглавляла Инспекцию по Новониколаевскому району Волгоградской области, а с 2003 года возглавила объединённую Межрайонную ИФНС России № 7 по Волгоградской области. Жизнь Татьяны Ивановны - яркий пример беззаветного и преданного служения своему делу. Её...
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|Экология
|15.09.2017 15:10
Подозрительными действиями подрядной организации сопровождается активный демонтаж дома №60 на Университетском проспекте в Волгограде, где 16 мая произошло обрушение конструкций из-за взрыва газа, сообщает ИА «Высота 102». Как известно, здание признали непригодным для проживания, провели конкурсные процедуры и определились с подрядчиком – ООО «Астра». Компания взялась разобрать дом, вывезти мусор и к середине октября полностью очистить площадку под благоустройство. Но, часть нешуточных объемов строительных отходов вывозится вовсе не на официальные полигоны, коих в Волгограде всего три, а по излюбленным адресам недобросовестных перевозчиков - туда, где избавиться от груза можно не заморачиваясь с договорами на размещение ТБО....
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|Экономика
|15.09.2017 15:03
Волгоградский «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ», стал победителем рейтинга компаний Южного Федерального округа в номинации «Крупнейшее предприятие ЮФО в химической промышленности по итогам 2016 года». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты рейтинга аналитический центр авторитетного делового издания «Эксперт Юг» представил на прошедшем в Краснодаре межрегиональном форуме крупнейших компаний ЮФО. В рамках таких ежегодных форумов эксперты оценивают вклад регионального крупного бизнеса в экономику территории. Как отмечают на предприятии, АО «КАУСТИК», в июле этого года отметившее 50-летний юбилей, уже полвека является одним из лидеров по выпуску целого ряда химических продуктов в России. Сегодня на промышленной площадке волгоградского...
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|Расследования
|15.09.2017 13:59
Вступило в силу решение арбитражного суда Волгоградской области о признании недействительными незаконных условий аренды помещений в здании ЦУМа. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, которая участвовала в процессе в целях обеспечения законности, истцом выступило ГБКУ «Волгоградский областной краеведческий музей». Как выяснилось, арендатором нежилых помещений, расположенных на площади Павших борцов, 2, являлась региональная общественная организация «Центр поддержки ветеранов подразделений специального назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (правопреемник Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ). Предметом иска стало признание недействительным дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений, заключенному прежним собственником – Российской Федерацией в...
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|Общество
|15.09.2017 13:46
Памятник вождю революции Владимиру Ленину на главной площади Волжского, который накануне изуродовали вандалы, вызвал волну возмущения у многих жителей города, сообщили ИА «Высота 102» в волжском обкоме КПРФ. Люди считают кощунством в год 100-летия Великой Октябрьской революции такое отношение к памятнику истории. Они надеются, что нарушителей найдут и накажут, - заявили волжские партийцы. Напомним, в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием революции 1917 года в России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате. Глава государства призвал с уважением отнестись к этому историческому событию и предостерег от спекуляций в собственных политических и других...
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|Здравоохранение
|15.09.2017 13:34
Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области создана региональная противораковая комиссия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, возглавил комиссию заместитель председателя комитета здравоохранения Анатолий Себелев, также в нее вошли врачи-онкологи из профильных медучреждений региона и патологоанатомы. Комиссия займется рассмотрением вопросов, касающихся приоритетных направлений развития здравоохранения по линии организации онкологической помощи. В частности, будет проанализирована работа смотровых кабинетов, состояние ранней диагностики, также планируется детально изучать каждый случай позднего выявления онкологических заболеваний, в том числе – в разрезе муниципальных образований. Особое внимание будет уделено разбору показателей смертности лиц трудоспособного возраста от злокачественных новообразований и анализу лекарственного обеспечения онкобольных. На основе исследований...
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Происшествия
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