С Кубком «Беркута» вернулись в Волгоград из Воронежа юноши СДЮСШОР 12

С 13 по 15 сентября на площадке спортивно-культурного центра «Согдиана» в Воронеже проходили соревнования среди юношей 2005 года рождения. В борьбе за Кубок «Беркута», как сообщает ИА "Высота 102", участвовало шесть команд из Тулы, Тольятти, Москвы, Старого Оскола, Мытищ и Волгограда.

По итогам встреч, волгоградские юноши стали победителями, набрав наибольшее количество очков, проиграв лишь соперникам из Москвы.

По словам тренера победителей — баскетболистов СДЮСШОР 12 Сергея Рыбалкина, все получилось здорово, а главное — мальчишки получили хорошую практику и нам удалось сделать еще один важный шаг в плане развития детского баскетбола в Волгограде.