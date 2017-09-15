«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области осужденный топ-чиновник рассказал о махинациях коллег







Смотрите сегодня в программе: суд Городищенского района Волгоградской области поставил точку в громком деле о земельной коррупции. Осужденный бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов: рассчитывал, что дадут 10 лет, а не 14. За попытки «похоронить» часть муниципального пруда в Кировском районе Волгограда: накажут владельца прибрежного участка. Территория площадью около гектара выгорела в Дзержинском районе из-за костра: гражданин без определенного места жительства готовил еду. Опрос: жители Волгограда рассказали ИА «Высота 102», за кого бы проголосовали на выборах президента и оценили работу губернатора.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



