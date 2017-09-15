В Волгоградской области отвергнутый мужчина из мести убил любимую кошку бывшей жены

Вспыльчивый супруг из города Николаевск Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, на глазах у собственного ребенка и бывшей жены 33-летний мужчина убил домашнюю кошку. Установлено, что после развода мужчина часто приходил в дом бывшей супруги и пытался убедить ее вернуться к нему. Но свои уговоры экс-супруг постоянно обращал в угрозы. После очередного отказа рассвирепевший мужчина задушил кошку. Чтобы выгнать из дома разбушевавшегося мужчину, хозяйке пришлось вызвать полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего». Мужчине грозит ареста на срок до 6 месяцев.



