Противоречивые чувства вызывает у жителей Кировского района Волгограда рекламный щит, который со всех сторон хорошо виден и водителям, и пешеходам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, размещена эта конструкция на Второй продольной магистрали и, судя по слогану, призывает людей не оставаться равнодушным к каким-либо выборам. Во всяком случае, надпись на нем гласит: «Как голосуешь, так и живешь». На самой картинке стоящий на четвереньках человек, лица которого не видно, просит милостыню. Рядом с ним собака, играющая, вероятно, роль единственного друга. Кроме того, авторы рекламного щита расположили пустой стакан и бутылку водки, «окруженную» деньгами.

Многие кировчане, с которыми беседовали журналисты съемочной группы, считают данную рекламу «неправильной». При этом одни увидели в ней не призыв к выборам, а пьяного человека, «которого не надо показывать». Другие также не поняли, за что голосовать: за пьянство или коленопреклонение. Некоторые из опрошенных предположили, что данный плакат просто призывает не пить. А кто-то и вовсе назвал эту рекламу бестолковой, ненужной и "чьей-то больной фантазией".

Надо сказать, что к единому мнению не пришли и журналисты редакции ИА «Высота 102», которые выдвинули свои версии, пытаясь понять, в чем смысл данного изображения. Например, прозвучало предположение, что рекламу заказали противники партии "Единая Россия", которая, как известно, регулярно демонстрирует победы на различных выборах. Тут же, впрочем, появилась другая версия: наоборот, к рекламе как раз может быть причастна партия власти, предостерегающая от неправильного выбора. Но одно мнение было едино: любая реклама должна информировать, обращаться к человеку, чтобы получить какой-то отклик. Призывы в любой рекламе - это и есть определяющий фактор в формировании выбора человека. Но что хотели сказать авторы этого "шедевра", так и осталось непонятным.