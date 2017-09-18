Волгоградский областной суд согласился с постановлением районного суда, отказавшего директору "Ремсталинг" Андрею Озерову в замене неотбытой части наказания в колонии общего режима на исправительные работы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Озеров обжаловал постановление Волжского городского суда от 7 июля этого года, которое посчитал незаконным и подлежащим отмене. В частности, он назвал ложными показания потерпевшей стороны, заявившей, что осужденный не предпринимал попыток для возмещения ущерба. Озеров сообщил, что с супругой неоднократно перечислял денежные средства судебным приставам в счет погашения ущерба, а также написал заявление с просьбой удерживать с него не 25% от оплаты труда, а 75%.

Как ранее сообщало информагентство, Озеров был осужден в 2015 году за мошенничество с бюджетными деньгами: он завысил стоимость выполненных работ на 2,7 млн рублей. Его компания ремонтировала здание детсада в поселке Лебяжья Поляна в Среднеахтубинском районе. В суде было озвучено, что Озеров имеет иск на сумму 2684932 рубля 45 копеек, в счет погашения которого удержано 36314 рублей 25 копеек, исполнительный сбор в размере 187945 рублей 27 копеек, который не погашался. Апелляционная инстанция посчитала, что изучив личное дело осужденного, проанализировав его поведение за весь период отбывания наказания, суд сделал правильный вывод о том, что цели наказания в отношении осужденного не достигнуты, он нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы, поскольку мер для погашения имеющегося в учреждении исполнительного листа он не предпринимал.



