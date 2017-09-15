На юге Волгограда перевернувшаяся ассенизаторская машина повредила водовод

Ассенизаторский автомобиль, заполненный жидкими бытовыми отходами, опрокинулся сегодня на улице им. Миклухо-Маклая в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании "Концессии водоснабжения", под тяжестью груженого автомобиля поврежден водопровод, аварию на котором устранили недавно. 11 сентября здесь завершились ремонтные работы по устранению течи, котлован засыпали землей. Выполняя резкий поворот, водитель 9-тонной ассенизаторской машины покинул проезжую часть и выехал на свежеуложенный грунт. Под тяжестью автомобиля грунт просел, а водопроводная труба оказалась раздавлена. Ликвидация повреждения потребовала замены участка трубы.

"Концессии водоснабжения" приносят извинения жителям улицы им. Миклухо-Маклая за неудобства, которые были причинены им этой аварией, и просят горожан помнить, что коммунальная инфраструктура требует бережного и аккуратного отношения.



