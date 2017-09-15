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Расследования
 17.09.2017 06:19

В Волгограде двоим посетительницам гипермаркета "простили" кражу сыров и колбас

Освобождены от уголовной ответственности две жительницы Волгограда, совершившие кражу продуктов питания из гипермаркета в Красноармейском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, уголовное дело, возбужденное по ст. 158 УК РФ "Кража", прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной. Судом установлено, что женщины зашли днем в гипермаркет с целью хищения продуктов питания. Они отрывали этикетки и штрих-коды, а затем прятали продукты в свои сумки. Женщины в основном отдавали предпочтение сырам таких марок, как "Ламбер", "Швейцарский", "Карловдвор" и полукопченым колбасам. В свои сумочки они также попрятали мясные голубцы, говяжью печень, стейк из лосося и карбонат без кости охлажденный. Их действия были запечатлены на камеру видеонаблюдения гипермаркета. Вынести добычу они не смогли, так как были задержаны охраной магазина. Общая сумма ущерба составила 4044 рубля 34 копейки. Свою вину любительницы сыров и мясных деликатесов полностью признали, возместили потерпевшей стороне материальный и моральный ущерб. По решению суда продукты питания, которые фигурировали в деле как вещественные доказательства, должны быть возвращены в гипермаркет. 

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