Ушла из жизни начальник Межрайонной ИФНС №7 по Волгоградской области









УФНС России по Волгоградской области, коллеги выражают соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Стрепетовой Татьяны Ивановны, начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Волгоградской области.

Татьяна Стрепетова скончалась 14 сентября на 58 году жизни после тяжелой болезни. Большая часть ее биографии неразрывно связана с работой в налоговых органах. Она стояла у истоков становления службы. С апреля 1990 года Татьяна Ивановна возглавляла Инспекцию по Новониколаевскому району Волгоградской области, а с 2003 года возглавила объединённую Межрайонную ИФНС России № 7 по Волгоградской области. Жизнь Татьяны Ивановны - яркий пример беззаветного и преданного служения своему делу. Её уважали за государственный подход к решению всех задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности. Налоговые органы Волгоградской области будут всегда благодарны Татьяне Ивановне за её самоотверженность и профессионализм.

Светлая память о Татьяне Ивановне Стрепетовой навсегда останется в наших сердцах.



