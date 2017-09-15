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Общество
 15.09.2017 15:15

Ушла из жизни начальник Межрайонной ИФНС №7 по Волгоградской области



УФНС России по Волгоградской области, коллеги выражают соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Стрепетовой Татьяны Ивановны, начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Волгоградской области. 
Татьяна Стрепетова скончалась 14 сентября на 58 году жизни после тяжелой болезни. Большая часть ее биографии неразрывно связана с работой в налоговых органах. Она стояла у истоков становления службы. С апреля 1990 года Татьяна Ивановна возглавляла Инспекцию по Новониколаевскому району Волгоградской области, а с 2003 года возглавила объединённую Межрайонную ИФНС России № 7 по Волгоградской области. Жизнь Татьяны Ивановны - яркий пример беззаветного и преданного служения своему делу. Её уважали за государственный подход к решению всех задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности. Налоговые органы Волгоградской области будут всегда благодарны Татьяне Ивановне за её самоотверженность и профессионализм.
Светлая память о Татьяне Ивановне Стрепетовой навсегда останется в наших сердцах.

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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...

Общество 15.09.2017 16:15

В Волгограде владельца участка накажут за уничтожение Соленого пруда Сегодня представители администрации Кировского района Волгограда дали оценку действиям владельца земельного участка по засыпке Соленого пруда, которые вызвали возмущение жителей близлежащих улиц. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в МБУ «ЖКХ Кировского района» провели обследование территории и пришли к выводу, что собственник участка нарушил правила благоустройства городской территории, самовольно сбросив в водоем горы грунта. По пояснениям мужчины, сделал он это для того, чтобы благоустроить берег пруда, который, по его словам, начал обрушаться. Кроме того, он посчитал благим делом очистить берег от камыша, а прибрежную зону – от трупов павших животных. Однако от ответственности его это не спасет –...
Прочитана: 547 раз
Общество 15.09.2017 15:43

Ассенизаторский автомобиль, заполненный жидкими бытовыми отходами, опрокинулся сегодня на улице им. Миклухо-Маклая в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании "Концессии водоснабжения", под тяжестью груженого автомобиля поврежден водопровод, аварию на котором устранили недавно. 11 сентября здесь завершились ремонтные работы по устранению течи, котлован засыпали землей. Выполняя резкий поворот, водитель 9-тонной ассенизаторской машины покинул проезжую часть и выехал на свежеуложенный грунт. Под тяжестью автомобиля грунт просел, а водопроводная труба оказалась раздавлена. Ликвидация повреждения потребовала замены участка трубы. "Концессии водоснабжения" приносят извинения жителям улицы им. Миклухо-Маклая за неудобства, которые были причинены им этой аварией, и просят горожан помнить, что коммунальная...
Прочитана: 387 раз
Экономика 15.09.2017 15:03

Волгоградский «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ», стал победителем рейтинга компаний Южного Федерального округа в номинации «Крупнейшее предприятие ЮФО в химической промышленности по итогам 2016 года». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты рейтинга аналитический центр авторитетного делового издания «Эксперт Юг» представил на прошедшем в Краснодаре межрегиональном форуме крупнейших компаний ЮФО. В рамках таких ежегодных форумов эксперты оценивают вклад регионального крупного бизнеса в экономику территории. Как отмечают на предприятии, АО «КАУСТИК», в июле этого года отметившее 50-летний юбилей, уже полвека является одним из лидеров по выпуску целого ряда химических продуктов в России. Сегодня на промышленной площадке волгоградского...
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Расследования 15.09.2017 13:59

ЦУМ Волгограда в суде «отвоевали» от ветеранов спецназа Ханты-Мансийского округа Вступило в силу решение арбитражного суда Волгоградской области о признании недействительными незаконных условий аренды помещений в здании ЦУМа. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, которая участвовала в процессе в целях обеспечения законности, истцом выступило ГБКУ «Волгоградский областной краеведческий музей». Как выяснилось, арендатором нежилых помещений, расположенных на площади Павших борцов, 2, являлась региональная общественная организация «Центр поддержки ветеранов подразделений специального назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (правопреемник Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ). Предметом иска стало признание недействительным дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений, заключенному прежним собственником – Российской Федерацией в...
Прочитана: 1825 раз
Общество 15.09.2017 13:46

Комсомольцы Волжского отмыли памятник Ленину от надписей вандалов Памятник вождю революции Владимиру Ленину на главной площади Волжского, который накануне изуродовали вандалы, вызвал волну возмущения у многих жителей города, сообщили ИА «Высота 102» в волжском обкоме КПРФ. Люди считают кощунством в год 100-летия Великой Октябрьской революции такое отношение к памятнику истории. Они надеются, что нарушителей найдут и накажут, - заявили волжские партийцы.  Напомним, в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием революции 1917 года в России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате. Глава государства призвал с уважением отнестись к этому историческому событию и предостерег от спекуляций в собственных политических и других...
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Здравоохранение 15.09.2017 13:34

Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области создана региональная противораковая комиссия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, возглавил комиссию заместитель председателя комитета здравоохранения Анатолий Себелев, также в нее вошли врачи-онкологи из профильных медучреждений региона и патологоанатомы. Комиссия займется рассмотрением вопросов, касающихся приоритетных направлений развития здравоохранения по линии организации онкологической помощи. В частности, будет проанализирована работа смотровых кабинетов, состояние ранней диагностики, также планируется детально изучать каждый случай позднего выявления онкологических заболеваний, в том числе – в разрезе муниципальных образований. Особое внимание будет уделено разбору показателей смертности лиц трудоспособного возраста от злокачественных новообразований и анализу лекарственного обеспечения онкобольных. На основе исследований...
Прочитана: 2036 раз
Политика 15.09.2017 12:11

В понедельник, 18 сентября на заседании политсовета регионального отделения «Единой России» назовут имя претендента на освободившееся в минувший четверг место депутата Волгоградской облдумы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР». Напомним, Владимир Струк сложил с себя полномочия депутата регпарламента и стал советником губернатора по вопросам агропромышленного комплекса. Так как Владимир Струк избирался в облдуму по партийным спискам, то, соответственно, волгоградские единороссы должны назвать, кто из членов  партии "Единая Россия" займет вакантное место. По сведениям информагентства, новым депутатом регпарламента может стать один из партийных функционеров Волжского. Напомним, по итогам довыборов в облдуму по Среднеахтубинскому избирательному округу №15...
Прочитана: 1639 раз
Происшествия 15.09.2017 11:52

В Волгограде задержали виновника пожара у производственных складов Задержан предполагаемый виновник ландшафтного пожара в Дзержинском районе Волгограда, угрожавшего складам и производственным объектам. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, огнем было уничтожено 1 га растительности на улице Шопена. И только своевременное вмешательство подразделений МЧС не дало огню перекинуться на расположенные поблизости склады и производственные базы. Установлено, что причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем 41-летнего мужчины, который развел в балке костер. Его доставили в отдел полиции. Полицейские проверяют не носят ли действия подозреваемого умышленный характер.
Прочитана: 1355 раз
Общество 15.09.2017 11:38

Депутаты Волгоградской гордумы намерены рассмотреть изменения в порядок присуждения премий города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городского представительного органа, теперь премии будут присуждаться лишь в области литературы и искусства и в области образования. Ранее, напомним, премии вручались еще и в области науки и техники, а также в сфере здравоохранения. Один из аргументов внесения соответствующих изменений – экономия бюджетных средств и приведение нормативных актов в соответствии с законодательством. Так, например, администрация Волгограда, напомним, уже не имеет полномочий в сфере оказания медицинской помощи, поэтому, отметили в КСП Волгограда, у органа местного самоуправления нет оснований для награждения...
Прочитана: 3341 раз
Расследования 15.09.2017 11:22

До шести лет тюрьмы за торговлю оружием и боеприпасами грозит двоим жителям Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в течение пяти месяцев - с декабря 2016 по апрель 2017 года - двое подельников продавали оружие "запасенное"еще в 90-х - начале 2000-х. Они продали 2 мелкокалиберных револьвера, более 300 патронов калибра 5,6 и 9 мм, и около килограмма пороха. За все это преступники выручили около 40 тысяч рублей. Занимались злоумышленники и "производством" убийственных механизмов. Так, как выяснили следователи, подозреваемые сбыли обрез, изготовленный из мелкокалиберной винтовки. 
Прочитана: 891 раз
Астрахань 15.09.2017 11:10

Сотрудники волгоградского и астраханского мотовзводов устроили ночью погоню за нарушителем В Астрахани начались оперативно-профилактические мероприятия астраханской Госавтоинспекции и ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». За минувшую ночь полицейские выявили 9 нарушений ПДД. Это управление мототранспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке, отсутствие прав, страховых полисов и госномеров. За одним нарушителем, проигнорировавшим требование инспекторов об остановке, было организовано преследование. Сегодня на территории Астрахани проходят масштабные проверки состояния водителей. Безопасность дорожного движения обеспечивают 6 патрулей на мотоциклах Yamaha, сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы, а также спецвзвода ДПС оперативного реагирования...
Прочитана: 1278 раз
Расследования 15.09.2017 10:59

К одному году лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 32-летний гражданин Украины, который незаконно пересек государственную границу РФ и обосновался в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Пограничном управлении ФСБ России по региону, мужчину задержали в мае текущего года в волгоградском регионе, где он проживал вместе с сожительницей. Установлено, что гражданин Украины ранее был судим за убийство, отбыл срок в колонии строго режима в Липецкой области. До 2019 года ему было запрещено въезжать на территорию России, однако в 2014 году он решил уехать из Украины. В июле мужчина купил билет на рейсовый автобус и предпринял попытку пересечь...
Прочитана: 1088 раз
Экология 15.09.2017 09:44

Обломки взорванного дома в Волгограде "хоронят" на нелегальных свалках Подозрительными действиями подрядной организации сопровождается активный демонтаж дома №60 на Университетском проспекте в Волгограде, где 16 мая произошло обрушение конструкций из-за взрыва газа, сообщает ИА «Высота 102». Как известно, здание признали непригодным для проживания, провели конкурсные процедуры и определились с подрядчиком – ООО «Астра». Компания взялась разобрать дом, вывезти мусор и к середине октября полностью очистить площадку под благоустройство. Но, часть нешуточных объемов строительных отходов вывозится вовсе не на официальные полигоны, коих в Волгограде всего три, а по излюбленным адресам недобросовестных перевозчиков - туда, где избавиться от груза можно не заморачиваясь с договорами на размещение ТБО....
Прочитана: 8965 раз
Газетный киоск 15.09.2017 08:51

Минпромторг РФ рассчитывает на участие компаний Китая в проектах по переработке алюминия КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на участие китайских компаний в российских проектах по глубокой переработке алюминия. Об этом сообщил журналистам в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое прошло в Казани. "Мы рассчитываем на активное участие китайских алюминиевых компаний в тех проектах, которые сегодня развиваются вокруг алюминиевых заводов в Красноярске, Хакасии, Волгограде, где создаются дополнительные индустриальные зоны по углубленной переработке алюминия для создания новых продуктов из алюминия: кабеля, порошковой металлургии, дисков, широкого перечня продукции, где мы видим возможности для импортозамещения по той...
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Политика 15.09.2017 08:07

Бывший депутат Волгоградской облдумы Владимир Струк стал советником губернатора Волгоградской области по вопросам развития агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу губернатора, подписал Андрей Бочаров. Произошло это накануне, в день, когда регпарламент принял отставку Владимира Струка – он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее, напомним, депутатом Волгоградской облдумы по Среднеахтубинскому избирательному округу №15 был избран сын Владимира Струка – Михаил. Однако семейная династия депутатов в областной думе просуществовала лишь один день – в среду облизбирком утвердил результаты довыборов в регпарламент, на которых победил Струк-младший, а в четверг Струк-старший перестал быть депутатом. Теперь...
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