Суд обязал УК заплатить за сгоревшую технику волгоградца

Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал управляющую компанию возместить материальный и моральный вред волгоградцу, который в одночасье лишился бытовой техники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в июле 2016 года в результате аварийного отключения электрической энергии в многоквартирном доме вышли из строя принадлежащие владельцу двухкомнатной квартиры электроприборы: музыкальный центр, акустическая система, микроволновка, моноблок, радиотелефон, домашний кинотеатр, холодильник, сплит-система, часы, лампочки и настенная бра. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Кроме того, волгоградцу пришлось заплатить около 6 тысяч рублей за диагностику поврежденной техники и понести расходы по определению стоимости восстановительного ремонта – 10 тысяч рублей. Мужчина направил в адрес компании, в чьем управлении находится его дом, заявление с требованием возместить убытки, однако коммунальщики не пожелали этого сделать. В исковом требовании пострадавший волгоградец просил взыскать с УК рыночную стоимость восстановительного ремонта имущества, расходы по оплате услуг оценки ущерба, неустойку за нарушение десятидневного срока удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда, почтовые расходы, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. В свою очередь, представители управляющей компании не согласились с финансовыми претензиями волгоградца, мотивировав это тем, что факт нарушения предоставления коммунальной услуги электроснабжения выявлен не был, а какие-либо ремонтные работы на электросетях домах не проводились. Тем не менее суд частично удовлетворил исковые требования заявителя, обязав управляющую компанию выплатить около 123 тысяч рублей волгоградцу. Решение не вступило в законную силу.



