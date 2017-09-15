В Волгограде за избиение и вымогательство арестованы инспектор Рыбнадзора и егерь

Решение об аресте инспектора Рыбнадзора и егеря одного из охотхозяйств области принял сегодня Центральный районный суд Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД по Влдгоградской области. По словам собеседника агентства, инспектор и егерь были задержаны полицейскими по подозрению в избиении своего односельчанина в станице Кумылженской, вымогательстве у него денег и имущества. По версии оперативников, инспектор и егерь разрешили мужчине свободно заниматься рыбным промыслом, но за это он должен был передать им деньги, или автомобиль «ВАЗ-2114», или охотничий домик. Мужчина отказался. Злоумышленники пришли к нему домой и избили на глазах сожительницы и несовершеннолетнего ребенка. В итоге 36-летний мужчина, опасаясь дальнейшей расправы, отдал вымогателям 50 тысяч рублей, а затем обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны сотрудниками угрозыска совместно с бойцами Росгвардии. Свою причастность к совершению указанных преступлений подозреваемые отрицают. Они утверждают, что просто хотели забрать деньги, которые дали потерпевшему в долг.