АО «КАУСТИК» возглавило рейтинг крупнейших предприятий химической промышленности ЮФО

Волгоградский «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ», стал победителем рейтинга компаний Южного Федерального округа в номинации «Крупнейшее предприятие ЮФО в химической промышленности по итогам 2016 года». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты рейтинга аналитический центр авторитетного делового издания «Эксперт Юг» представил на прошедшем в Краснодаре межрегиональном форуме крупнейших компаний ЮФО. В рамках таких ежегодных форумов эксперты оценивают вклад регионального крупного бизнеса в экономику территории.

Как отмечают на предприятии, АО «КАУСТИК», в июле этого года отметившее 50-летний юбилей, уже полвека является одним из лидеров по выпуску целого ряда химических продуктов в России. Сегодня на промышленной площадке волгоградского предприятия функционирует производство каустической соды и хлора мощностью 240 тысяч тонн в год, поливинилхлорида мощностью 90 тысяч тонн в год, гранулированного каустика мощностью 110 тысяч тонн в год. Главные конкурентные преимущества – развитая инфраструктура, расположенные в непосредственной близости от промплощадки крупные месторождения каменной соли, бишофита и известняка, надёжное энергообеспечение, географическое положение, высококвалифицированный персонал. На территории «КАУСТИКа» в Красноармейском районе Волгограда успешно работают современные производства крупных и средних зарубежных и российских компаний.

На протяжении многих лет АО «КАУСТИК» входит также в число крупнейших работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области – в 2016 году завод перечислил в бюджеты всех уровней более 1,65 млрд рублей налогов и сборов. Также по итогам минувшего года «КАУСТИК» назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности – предприятие занимает 1-е место по поставкам твёрдой каустической соды в страны Европейского союза, а также является лидером в РФ по экспорту хлорпарафинов и синтетической соляной кислоты. Продукция волгоградских химиков успешно реализуется в более 30-ти странах мира.