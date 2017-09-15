ЦУМ Волгограда в суде «отвоевали» от ветеранов спецназа Ханты-Мансийского округа





Вступило в силу решение арбитражного суда Волгоградской области о признании недействительными незаконных условий аренды помещений в здании ЦУМа. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, которая участвовала в процессе в целях обеспечения законности, истцом выступило ГБКУ «Волгоградский областной краеведческий музей». Как выяснилось, арендатором нежилых помещений, расположенных на площади Павших борцов, 2, являлась региональная общественная организация «Центр поддержки ветеранов подразделений специального назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (правопреемник Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ). Предметом иска стало признание недействительным дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений, заключенному прежним собственником – Российской Федерацией в лице ТУ Росимущества в Волгоградской области.

Спорные помещения расположены в здании Центрального универмага, отнесенного к числу объектов культурного наследия федерального значения.

Установлено, что в апреле 2014 года ТУ Росимущества с Волгоградским региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ заключен договор аренды на 15 лет в целях вовлечения недвижимого имущества в хозяйственный оборот. Между сторонами подписан акт приема-передачи 5 нежилых помещений.

Однако в нарушение законодательства в мае 2014 года сторонами подписано дополнительное соглашение об изменении срока начала действия договора (не с момента подписания акта приема-передачи, а с момента приведения передаваемого имущества в состояние, пригодное для использования), а также об исключении из договора раздела об обязанностях арендатора оформить охранное обязательство и нести ответственность за сохранность объекта культурного наследия. Это обстоятельство стало основанием для определения сделки как незаконной Решением арбитражного суда Волгоградской области от 5 июня 2017 года иск ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей» удовлетворен. Апелляционная инстанция согласилась с позицией учреждения культуры и заключением прокуратуры области о незаконности сделки, изменяющей условия первоначального договора аренды, оставив судебный акт без изменения. Решение арбитражного суда Волгоградской области вступило в законную силу.



