Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области

Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на улицы областного центра и проводила опрос волгоградцев по двум вопросам: 1. Кого из политиков вы бы хотели видеть во главе России и почему? 2. Как вы оцениваете деятельность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова?

В ходе экспресс-опроса на камеру, на диктофон были записаны мнения более 150 жителей. При этом респонденты в большинстве своем не только поддерживали действующего президента России Владимира Путина, но и говорили как о «плюсах», так и о «минусах» в его работе. Что касается губернатора Волгоградской области, то большинство опрошенных волгоградцев воспринимают деятельность Андрея Бочарова в связке с президентом России. Это выражается в том, что оценка работы Путина со стороны жителей Волгограда выше, чем по всей стране. Народная мудрость гласит – «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». ИА «Высота 102» предлагает вам часть видеоопроса. В студии программы "Взгляд с Высоты" журналист Илья Скворцов.