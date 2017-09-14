В Волжском на фестиваль «Вместе Ярче» пришли сотни горожан





Общегородской семейный праздник в рамках Второго Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» состоялся накануне в городе Волжский Волгоградской области. На мероприятие собрались сотни волжан.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, прошедший впервые в Волжском фестиваль вызвал большой интерес у горожан. Волжане подписывали личную декларацию о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе. Ведущими была провозглашена петиция в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение в России.

С праздничной сцены к волжанам обратился глава города Игорь Воронин, поблагодарив за неравнодушие и стремление сохранить энергоресурсы: «Здорово, что в Волжском проходит фестиваль энергосбережения! Наше бережное отношение к электроэнергии позволит сэкономить средства на дальнейшее благоустройство города и создание более комфортного окружающего пространства. Спасибо вам, волжане!».





На организованных площадках волжан познакомили с энергосберегающими мероприятиями в быту, провели мастер-классы по энергоэффективности, предложили настольные игры для детей. Преподаватели и студенты филиала МЭИ провели для всех желающих познавательную открытую лекцию о пользе энергосбережения, МУП «Водоканал» организовал конкурсную выставку детского рисунка, сотрудники МКП «ВМЭС» провели викторину на знание основ энергосбережения. Гости праздника поучаствовали в создании инсталляции из ламп накаливания.





Идея фестиваля состоит в том, что дома, на работе или в общественных местах каждый может увидеть и показать пример бережного отношения к энергии и природе. В 2017 году проведение фестиваля поддержали 75 регионов страны. Заместитель директора ГБУ Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» Ирина Сокова вручила дипломы за содействие в организации и проведении фестиваля «Вместе Ярче» в Волжском главе города Игорю Воронину, руководителям структурных подразделений и учреждений города. В числе награжденных - директор филиала МЭИ Махсуд Султанов, директор МУП «Водоканал» Сергей Аксёнов, директор МКП «ВМЭС» Николай Лопаткин. У Центра культуры и искусства «Октябрь» состоялся зрелищный молодёжный флешмоб «Россия #вместеярче! Волжский #вместеярче!». Завершился вечер запуском светящихся воздушных шаров.



