В Волгоградской области объявили войну раку

Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области создана региональная противораковая комиссия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, возглавил комиссию заместитель председателя комитета здравоохранения Анатолий Себелев, также в нее вошли врачи-онкологи из профильных медучреждений региона и патологоанатомы. Комиссия займется рассмотрением вопросов, касающихся приоритетных направлений развития здравоохранения по линии организации онкологической помощи. В частности, будет проанализирована работа смотровых кабинетов, состояние ранней диагностики, также планируется детально изучать каждый случай позднего выявления онкологических заболеваний, в том числе – в разрезе муниципальных образований. Особое внимание будет уделено разбору показателей смертности лиц трудоспособного возраста от злокачественных новообразований и анализу лекарственного обеспечения онкобольных. На основе исследований и мониторинга будут принимать мероприятия по совершенствованию работы онкологической службы Волгоградской области.

Справка. По данным КСП Волгоградской области, проверившей достижение показателей качества и доступности медпомощи в части средств обязательного медицинского страхования, в 2016 году смертность населения Волгоградской области от злокачественных новообразований составила 229,8 на 100 тысяч человек населения при плановом показателе 202 на 100 тысяч человек населения. При этом смертность от рака в городах выше, чем в селах: 233,6 на 100 тысяч человек населения в городских округах при плане в 202,7 на 100 тысяч человек и 218,4 на 100 тысяч человек в селах при плане 199,5.



