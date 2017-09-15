Комсомольцы Волжского отмыли памятник Ленину от надписей вандалов





Памятник вождю революции Владимиру Ленину на главной площади Волжского, который накануне изуродовали вандалы, вызвал волну возмущения у многих жителей города, сообщили ИА «Высота 102» в волжском обкоме КПРФ. Люди считают кощунством в год 100-летия Великой Октябрьской революции такое отношение к памятнику истории. Они надеются, что нарушителей найдут и накажут, - заявили волжские партийцы.

Напомним, в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием революции 1917 года в России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате. Глава государства призвал с уважением отнестись к этому историческому событию и предостерег от спекуляций в собственных политических и других интересах на трагедиях, «которые коснулись практически каждой семьи в России».



