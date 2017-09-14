В Волгограде врачей хотят лишить премий

Депутаты Волгоградской гордумы намерены рассмотреть изменения в порядок присуждения премий города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городского представительного органа, теперь премии будут присуждаться лишь в области литературы и искусства и в области образования. Ранее, напомним, премии вручались еще и в области науки и техники, а также в сфере здравоохранения. Один из аргументов внесения соответствующих изменений – экономия бюджетных средств и приведение нормативных актов в соответствии с законодательством. Так, например, администрация Волгограда, напомним, уже не имеет полномочий в сфере оказания медицинской помощи, поэтому, отметили в КСП Волгограда, у органа местного самоуправления нет оснований для награждения врачей.

К слову, размер премии города-героя составляет 150 тысяч рублей, она присуждается раз в два года.



