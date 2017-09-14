На вершине Мамаева кургана в Волгограде нашли мину

К одному году лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 32-летний гражданин Украины, который незаконно пересек государственную границу РФ и обосновался в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Пограничном управлении ФСБ России по региону, мужчину задержали в мае текущего года в волгоградском регионе, где он проживал вместе с сожительницей. Установлено, что гражданин Украины ранее был судим за убийство, отбыл срок в колонии строго режима в Липецкой области. До 2019 года ему было запрещено въезжать на территорию России, однако в 2014 году он решил уехать из Украины. В июле мужчина купил билет на рейсовый автобус и предпринял попытку пересечь...

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