|Общество
|14.09.2017 20:42
Благодаря «ЛУКОЙЛу» в Касимовском парке Волгограда зашумели краснолистные клёны
Двадцать саженцев клёна краснолистного высадили сегодня в Касимовском сквере Волгограда участники молодежного Форума организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона «Молодежь и экология – от теории к действию».
Как сообщает ИА «Высота 102», в сквере Ворошиловского района было очень оживленно – здесь собрались лукойловцы из нескольких регионов, работающие практически во всех сегментах бизнеса. А это - геологоразведка, переработка нефти и газа, транспортировка, энергетика, сбыт нефтепродуктов. Деревья молодые нефтяники высадили очень дружно и по всем правилам садоводства.
«Профессионалы - везде профессионалы, даже деревья сажают, как садовники», - поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» житель Ворошиловского района. На самом деле ребята прошли инструктаж от работников МБУ «ЖКХ», которые и будут обеспечивать уход за деревьями.
Астраханка Надия Скупова рада поучаствовать в акции «Дерево жизни «ЛУКОЙЛ» в Волгограде. «Очень красивое место, я уверена, что наши клёны его украсят и оживят. А у меня будет повод приходить в сквер во время посещения вашего города».
«Эти деревья были выбраны неслучайно, - пояснил глава администрации Ворошиловского района Волгограда Андрей Козлов. - Они прекрасно адаптированы к нашим условиям. И не требуют какого-то особого ухода. Кроме того, ранее здесь стояли павильоны, а после их планового демонтажа зашумят клены».
«В этом сквере наконец появились деревья ценных пород. Они не требуют, в отличие от вязов, постоянной обрезки и чистки. Сквер приобрёл ухоженный и очень красивый вид», - отметил заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, сам активно принявший участие в высадке деревьев.
«Наш город огромный, и охватить всё невозможно. Поэтому выбираем определённые объекты и методично работаем с ними. Это касается и устройства этого сквера, и благотворительности. Мы прекрасно понимаем, что все эти усилия делают наш город лучше», - отмечает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Андрей Спирин.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Расследования
|14.09.2017 20:45
Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» нашли признаки сговора на торгах по поставке питания в школы, больницы и детские сады Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ОНФ, под подозрение попали контракты, заключенные с 2011 по 2017 гг. на сумму 3,18 млрд руб., с участием пяти индивидуальных предпринимателей и одной компании - ООО «Торговый дом СПП». Народный фронт обратился в ФАС России с просьбой проверить эти сделки на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Эксперты и активисты проекта ОНФ «За честные закупки» начали проверку контрактов после сообщения об отравлении детей в группе детского сада №357. Внимание общественников...
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|Аналитика
|14.09.2017 20:03
Смотрите сегодня в программе: впервые с момента возникновения в Волгоградской области проблемы недостроенных домов, в областной думе в рамках парламентского часа в широком формате прошла встреча инициативных групп обманутых дольщиков с руководством региона. Безопасность: варианты реагирования на агрессивное поведение футбольных фанатов на учениях отработали сотрудники волгоградских спецслужб. Мимо полигонов: строительный мусор с площадки демонтажа дома на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда вывозят подозрительными маршрутами. На стадионе «Волгоград Арена» засеяли газон: для создания травяного поля израсходовано 750 кг семян. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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|Расследования
|14.09.2017 19:44
Сегодня Центральный районный суд Волгограда на 2 месяца продлил срок содержания под стражей Федору Кифишину — сотруднику головного офиса компании «Квартстрой Премьер» в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, Кифишин является одним из трех подозреваемых в уголовном деле об исчезновении денег дольщиков двух жилых комплексов - «Парк Европейский» в Кировском районе и «Доминант» в Советском. Напомним, Кифишин был доставлен полицейскими из столицы в Волгоград 19 июля и помещен Центральным районным судом под стражу. Следователи настаивали на его аресте по причине того, что ранее он пытался скрыться. По окончании установленного судом срока следствие выступило с ходатайством о...
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|Борьба с коррупцией
|14.09.2017 18:54
К 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей приговорен бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда. Также экс-чиновнику и бывшему депутату в течение 3 лет запрещено занимать должности в органах государственной власти. Напомним, гособвинение просило назначить Мамонтову 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 15 млн рублей штрафа за 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничество. Бывший чиновник в свою очередь просил проявить к нему снисхождение, учитывая...
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|Происшествия
|14.09.2017 18:16
ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда на строительной площадке торгового центра "Волгопрофсервис". Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, произошло падение плиты перекрытия с находившимися на ней строителями. Пострадало 3 человека - мужчины 25,36 и 64 лет. Они госпитализированы в больницу с различными травмами. Известно, что у 36-летнего рабочего поврежден позвоночник. Подробности уточняются.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|14.09.2017 16:27
Формальным действом назвала сегодняшний митинг, анонсированный как «память воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием Александра Родимцева, погибших в Сталинградской битве», секретарь совета ветеранов дивизии Татьяна Кривенко. Как сообщила Татьяна Кривенко ИА «Высота 102», инициаторами его проведения стало правление регионального отделения движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» в Волгограде с участием местных коммунистов. «День 14 сентября 1942 года вошел в историческую эпопею Сталинградской битвы навечно. Когда Паулюс уже докладывал фюреру о предстоящем захвате города, - а до Волги оставалось 200-300 метров, - на левый берег высадился бывший третий воздушно-десантный корпус, элитные...
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|Экономика
|14.09.2017 15:09
В двух чтениях принят на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы законопроект об акционировании трех ГУПов – «Волгофарм», «Заря» и «Волгоградвзрывпром». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Ранее законопроект прошел обсуждение в комитетах регпарламента. Одним из поводов для принятия этого решения стало изменение законодательства, регулирующего проведение закупок государственными предприятиями. В результате у ГУПов возникли сложности, связанные с проведением процедур закупки оборудования, товаров и услуг, что уже повлияло на их финансовое состояние и конкурентоспособность. Так, согласно анализу экономической деятельности, обязанность проводить закупки в соответствии с законом №44-ФЗ уже существенно сказалась на снижении ассортимента лекарственных препаратов в «Волгофарме», серьезно осложнила процесс приобретения семян и...
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|Общество
|14.09.2017 14:56
Тактико-специальные учения по отработке действий правоохранителей в период проведения крупных спортивных мероприятий отработали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, объектом отработки действий силовиков – МВД, нацгвардии, МЧС и ФСБ - стал один из отелей в Ворошиловском районе, где могут проживать команды предстоящего ЧМ-2018. По замыслу учений, во время прибытия в отель футбольной сборной фанаты спровоцировали беспорядки, заблокировали автобус с игроками. Информация поступила в отдел полиции и на место направлены наряды, которые блокировали толпу, вытеснили активных фанатов, после чего задержали их. Задержанных доставили в отдел полиции, к которому впоследствии прибыли...
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|Общество
|14.09.2017 14:52
Не зарабатывать политические очки и не спекулировать на несчастьях людей, оказавшихся в положении обманутых дольщиков, призвал сегодня губернатор Волгоградской области, выступив на парламентском часе в облдуме, посвященном этой проблеме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Андрей Бочаров обратился к присутствующим с вопросом: кто, кроме партии «Единая Россия», сделал что-то конкретное в решении проблем дольщиков? При этом он напомнил, что с 2014 года в регионе удалось решить квартирный вопрос для трех тысяч человек, которым долгие годы не удавалось вселиться в проблемные дома. Также Андрей Бочаров предложил поделиться идеями, с каких статей бюджета можно безболезненно снять 6-8 миллиардов рублей, которые сегодня необходимы...
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|Спорт
|14.09.2017 14:34
На футбольном поле стадиона "Волгоград Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, посеяли газон. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика строительства - АО "Стройтрансгаз", на это ушло 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс, которая взойдет через 1-2 недели в зависимости от погодных условий. Посевной предшествовала кропотливая работа по подготовке сложной конструкции так называемого "пирога" футбольного поля, состоящей из системы дренажа, обогрева и полива. При помощи системы подогрева, включающей в себя трубопроводы общей протяженностью 36 км, будет поддерживаться положительная температура в корневой зоне. Это позволит проводить матчи и при низких температурах...
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|Происшествия
|14.09.2017 14:17
Полицейские задержали в Среднеахтубинском районе гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина привлек для проведения работ двух своих соотечественников, которые не имели патентов на осуществление трудовой деятельности. Для составления протоколов работодатель и оба рабочих были доставлены в отдел полиции. Там один из нарушителей попытался подкупить полицейского, предложив 20 тысяч рублей начальнику отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. О факте дачи взятки майор полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий взяткодатель был задержан при передаче денег. Он сознался в содеянном. СУ...
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|Экология
|14.09.2017 13:47
Нефтяная пленка, длиной около 2 км и шириной примерно 50 см, раскинулась вдоль береговой линии острова Сарпинский, об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Как удалось выяснить информагентству, серьезной угрозы нефтяное пятно не представляет. На месте уже побывали сотрудники Росприроднадзора и взяли пробы для лабораторных исследований. Завтра начнется ликвидация нефтяной пленки. Возможно, то, что шлейф из нефтепродуктов прибило к берегу в районе Сарпинского, связано с понижением уровня воды в Волге.
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|Происшествия
|14.09.2017 13:09
Возбуждено административное производство в отношении 22-летнего водителя, который перевозил своего 2-летнего племянника за рулем иномарки, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. Накануне в Интернете был размещено видео, где запечатлено, что водитель черного BMW грубо нарушает ряд правил дорожного движения. Полицейские провели проверку, в ходе которой установили и опросили водителя. Факт проезда на запрещающий сигнал светофора он также не отрицает. Свои действия он пояснил тем, что ребенок во время движения хандрил и он его решил посадить себе на колени во время движения по дороге. Административное производство возбуждено по ч. 3 ст. 12.23 КоАП...
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|Газетный киоск
|14.09.2017 13:03
ТАСС, 14 сентября. Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартовала в четверг в 12:00 мск. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28...
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|Общество
|14.09.2017 12:51
После вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе начали делать перерасчет суммы излишне начисленного размера платы за содержание и ремонт общего имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с жалобами на действия управляющей компании обратилась одна из жительниц многоэтажного дома. Установлено, что согласно договору управления данным многоквартирным домом, заключенному в 2015 году и действующему в течение 5 лет, размер платы за содержание и ремонт общего имущества составляет порядка 19 рублей в месяц за квадратный метр общей площади помещения. Вместе с тем, управляющей организацией в одностороннем порядке с августа 2016 года...
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