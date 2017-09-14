







Двадцать саженцев клёна краснолистного высадили сегодня в Касимовском сквере Волгограда участники молодежного Форума организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона «Молодежь и экология – от теории к действию».

Как сообщает ИА «Высота 102», в сквере Ворошиловского района было очень оживленно – здесь собрались лукойловцы из нескольких регионов, работающие практически во всех сегментах бизнеса. А это - геологоразведка, переработка нефти и газа, транспортировка, энергетика, сбыт нефтепродуктов. Деревья молодые нефтяники высадили очень дружно и по всем правилам садоводства.









«Профессионалы - везде профессионалы, даже деревья сажают, как садовники», - поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» житель Ворошиловского района. На самом деле ребята прошли инструктаж от работников МБУ «ЖКХ», которые и будут обеспечивать уход за деревьями.

Астраханка Надия Скупова рада поучаствовать в акции «Дерево жизни «ЛУКОЙЛ» в Волгограде. «Очень красивое место, я уверена, что наши клёны его украсят и оживят. А у меня будет повод приходить в сквер во время посещения вашего города».









«Эти деревья были выбраны неслучайно, - пояснил глава администрации Ворошиловского района Волгограда Андрей Козлов. - Они прекрасно адаптированы к нашим условиям. И не требуют какого-то особого ухода. Кроме того, ранее здесь стояли павильоны, а после их планового демонтажа зашумят клены».

«В этом сквере наконец появились деревья ценных пород. Они не требуют, в отличие от вязов, постоянной обрезки и чистки. Сквер приобрёл ухоженный и очень красивый вид», - отметил заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, сам активно принявший участие в высадке деревьев.









«Наш город огромный, и охватить всё невозможно. Поэтому выбираем определённые объекты и методично работаем с ними. Это касается и устройства этого сквера, и благотворительности. Мы прекрасно понимаем, что все эти усилия делают наш город лучше», - отмечает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Андрей Спирин.







