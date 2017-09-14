







Сегодня Центральный районный суд Волгограда на 2 месяца продлил срок содержания под стражей Федору Кифишину — сотруднику головного офиса компании «Квартстрой Премьер» в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, Кифишин является одним из трех подозреваемых в уголовном деле об исчезновении денег дольщиков двух жилых комплексов - «Парк Европейский» в Кировском районе и «Доминант» в Советском.

Напомним, Кифишин был доставлен полицейскими из столицы в Волгоград 19 июля и помещен Центральным районным судом под стражу. Следователи настаивали на его аресте по причине того, что ранее он пытался скрыться. По окончании установленного судом срока следствие выступило с ходатайством о продлении ареста еще на 2 месяца, что и было сделано. Ранее в беседе с корр.ИА «Высота 102» Кифишин заявлял, что считает себя совершенно не причастным к преступлениям.

Между тем, дело расследуется по статье УК РФ «злоупотребление полномочиями». По предварительным данным, являясь финансовым распорядителем в коммерческой организации, Кифишин давал указания тратить деньги не на завершение строительства высоток, а на другие цели. Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали 1800 человек.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области на основании оперативных материалов проверки отдела №8 УЭБиПК регионального Главка.

Отметим, что фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и гендиректор ООО «Орион» (одновременно «Квартстрой-ВГ») Евгений Карпушов.



