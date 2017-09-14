В Волгограде на стройплощадке ТЦ рухнула плита, пострадали 3 человека

Не зарабатывать политические очки и не спекулировать на несчастьях людей, оказавшихся в положении обманутых дольщиков, призвал сегодня губернатор Волгоградской области, выступив на парламентском часе в облдуме, посвященном этой проблеме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Андрей Бочаров обратился к присутствующим с вопросом: кто, кроме партии «Единая Россия», сделал что-то конкретное в решении проблем дольщиков? При этом он напомнил, что с 2014 года в регионе удалось решить квартирный вопрос для трех тысяч человек, которым долгие годы не удавалось вселиться в проблемные дома. Также Андрей Бочаров предложил поделиться идеями, с каких статей бюджета можно безболезненно снять 6-8 миллиардов рублей, которые сегодня необходимы...

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