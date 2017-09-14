«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области губернатор и обманутые дольщики сомкнули ряды







Смотрите сегодня в программе: впервые с момента возникновения в Волгоградской области проблемы недостроенных домов, в областной думе в рамках парламентского часа в широком формате прошла встреча инициативных групп обманутых дольщиков с руководством региона. Безопасность: варианты реагирования на агрессивное поведение футбольных фанатов на учениях отработали сотрудники волгоградских спецслужб. Мимо полигонов: строительный мусор с площадки демонтажа дома на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда вывозят подозрительными маршрутами. На стадионе «Волгоград Арена» засеяли газон: для создания травяного поля израсходовано 750 кг семян.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



