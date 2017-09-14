Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» нашли признаки сговора на торгах по поставке питания в школы, больницы и детские сады Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ОНФ, под подозрение попали контракты, заключенные с 2011 по 2017 гг. на сумму 3,18 млрд руб., с участием пяти индивидуальных предпринимателей и одной компании - ООО «Торговый дом СПП». Народный фронт обратился в ФАС России с просьбой проверить эти сделки на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Эксперты и активисты проекта ОНФ «За честные закупки» начали проверку контрактов после сообщения об отравлении детей в группе детского сада №357. Внимание общественников привлек тот факт, что индивидуальный предприниматель Стрельников А.В., который поставлял питание в учреждение, с 2011 г. выиграл контрактов более чем на 1 млрд руб. и в данный момент обслуживает более 187 социальных учреждений.

В 2017 г. ИП Стрельников вышел победителем в контрактах на поставку питания в детские сады на 822 млн руб. Все контракты он выиграл по максимальной стоимости и без конкуренции. Другими победителями стали ООО «Венера» и ООО «Торговый дом СПП» на сумму 89,94 млн руб. (0% снижения) и 77,31 млн руб. (1% снижения) соответственно.

До нынешнего года ключевым рынком для ИП Стрельников можно было считать поставки питания в больницы. С 2011 г. по 2017 г. ему удалось победить в конкурсах на сумму 585 млн руб. (контракты заключены до 2019 г.). Другим крупным игроком на рынке стала ИП Батракова О.В., записавшая на свой счет 918,2 млн руб. Большинство торгов в этой сфере также проходили без снижения, с единственным участником и поочередной сменой победителей – больницы обслуживали сначала ИП Батракова, затем ИП Стрельников, и наоборот.

В закупках питания в школы Волгограда эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» также заметили признаки сговора между ИП Киреева Е.В., ИП Абрамова В.А. и ИП Короткова Т.В.: в большинстве случаев на торги выходит один участник без снижения цены.

«Этих материалов уже достаточно, и мы отправили их в антимонопольную службу. У нас есть ряд дополнительных фактов, которые находятся в разработке. Например, у всех упомянутых ИП был одинаковый контактный телефон на сайте социальной службы. В итоге компетентные органы будут решать, что это – картельный сговор или аффилированность. Важно помнить, что картельный сговор – это преступление, за которое полагается в том числе уголовная ответственность», - отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.







