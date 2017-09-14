В Волгограде с трудом вспомнили подвиг воинов 13-ой дивизии генерала Родимцева

Формальным действом назвала сегодняшний митинг, анонсированный как «память воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием Александра Родимцева, погибших в Сталинградской битве», секретарь совета ветеранов дивизии Татьяна Кривенко. Как сообщила Татьяна Кривенко ИА «Высота 102», инициаторами его проведения стало правление регионального отделения движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» в Волгограде с участием местных коммунистов.

«День 14 сентября 1942 года вошел в историческую эпопею Сталинградской битвы навечно. Когда Паулюс уже докладывал фюреру о предстоящем захвате города, - а до Волги оставалось 200-300 метров, - на левый берег высадился бывший третий воздушно-десантный корпус, элитные войска Красной армии, - рассказывает Татьяна Кривенко. – Гвардейцы Родимцева освободили от гитлеровцев центр города, взяли штурмом Мамаев курган и 140 дней — до конца сражения - так и не дали противнику прорваться к Волге».

По словам Кривенко, сегодняшняя дата - 75-летие форсирования Волги 13-й гвардейской дивизией – действительно, значимая. И, казалось бы, что говорить на митинге нужно именно об этом, о подвиге бойцов, половина которых сложила головы на берегу Волги. Но выступления были краткими, а сам митинг крайне малочисленным. Организаторы то ли забыли пригласить молодежь, то ли решили обойтись без нее. Хотя, по словам секретаря совета ветеранов 13-й гвардейской, именно молодым людям надо рассказывать об истории своей страны. «Однако создалось впечатление, что мероприятие, на котором присутствовало около 20 человек, а потом подошли еще около 10 школьников, было проведено то ли для галочки, то ли для каких-то иных целей, - говорит Кривенко. - Во всяком случае, непонятно, зачем перед началом акции раздавались листовки, в которых, кроме описания боевого пути 13-й Гвардейской, критиковался один из депутатов Волгоградской облдумы. «Какое отношение имеет к сегодняшней дате депутат – так и осталось неясным», - говорит Кривенко.

Популистскими она назвала и прозвучавшие призывы к властям установить памятник генералу и его бойцам. «Нам бы сохранить хотя бы то, что есть, - говорит она. – Где были раньше эти товарищи, когда уничтожался тот же музей Родимцева в колледже олимпийского резерва на улице Чуйкова, носящем имя полководца? - говорит она. – Сегодня власти города и области заявили о создании памятного сквера на месте блиндажа Родимцева в ЦПКИО, где планируется воссоздать блиндаж генерала. И очень отрадно, что глава региона обратил внимание на такую героическую личность, как генерал Родимцев. Ветераны уверены, что эти планы воплотятся в жизнь".