В Волгограде отрепетировали «усмирение» буйных фанатов ЧМ-2018

Вопрос о ремонте зала Волгоградской областной думы сегодня на первом после летних каникул заседании хотел обсудить член фракции КПРФ в облдуме Михаил Таранцов. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", при обсуждении повестки он попросил внести этот вопрос, пояснив, что он заслуживает внимания, так как о ремонте зала заседаний облдумы "возмущенно пишут СМИ". Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов в ответ посоветовал коллеге-депутату "не читать на ночь плохих газет". Вопрос не был включен в повестку дня на основании того, что предварительно не был рассмотрен в комитетах. По этой же причине не вошел в сегодняшнюю повестку дня и вопрос о переводе стрелок...

Прочитана: 3362 раз