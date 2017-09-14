Не зарабатывать политические очки и не спекулировать на несчастьях людей, оказавшихся в положении обманутых дольщиков, призвал сегодня губернатор Волгоградской области, выступив на парламентском часе в облдуме, посвященном этой проблеме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Андрей Бочаров обратился к присутствующим с вопросом: кто, кроме партии «Единая Россия», сделал что-то конкретное в решении проблем дольщиков? При этом он напомнил, что с 2014 года в регионе удалось решить квартирный вопрос для трех тысяч человек, которым долгие годы не удавалось вселиться в проблемные дома. Также Андрей Бочаров предложил поделиться идеями, с каких статей бюджета можно безболезненно снять 6-8 миллиардов рублей, которые сегодня необходимы для достройки 46 домов. Но в ответ была тишина. «Можно, конечно, найти дополнительные доходы, но это почти всегда происходит за счет увеличения налогов на граждан, предпринимателей, это никому не нужно», - подчеркнул он. Также он напомнил, что дольщики заключали гражданско-правовые договоры с застройщиками, и по сути, органы власти не имели широких полномочий, чтобы вмешиваться в эти процессы. Но, понимая важность проблемы, а в настоящий момент около 22% от всех строящихся домов в регионе имеют сложную историю, в администрации области занимаются поиском новых застройщиков или инвесторов. И для некоторых жилых комплексов они уже найдены. При этом он сообщил, что и правоохранители вплотную занимаются теми застройщиками, которые подозреваются в уводе средств дольщиков – несколько уголовных дел уже заведены, и это, по словам главы региона, не предел.

Но попытки придать проблеме политический оттенок попытались и некоторые дольщики. Так, представитель инициативной группы недостроенного комплекса «Династия» заметил, что на митинги дольщиков ходят только представители КПРФ, а вот единороссы – нет. На что депутат Волгоградской облдумы Владимир Ефимов заявил, что готов принимать участие в этих акциях, если увидит на них бывшего лидера волгоградских коммунистов Николая Паршина, который, как известно, сейчас находится в розыске – так он скрывается от судебного процесса по обвинению в мошенничестве. А вот одной из дольщиц было совсем не до политики. Вложившая в строительство ЖК «Атлант» много лет назад сбережения и только сейчас получившая надежду на получение долгожданной квартиры после того, как комплекс взялась достраивать компания «Пересвет-Юг», женщина сравнила переполнявшие ее эмоции с… церемонией вручения Оскара. «Хочется сказать спасибо, дамы и господа, что скоро мои мечты исполнятся», - едва ли не со слезами на глазах выступила она.

Между тем, по информации заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины, хотя для некоторых жилых комплексов застройщиков удалось найти, сложной остается ситуация с ЖК «Европейски» и ЖК «Доминант». Что касается комплекса «АхтубаСитиПарк», то в настоящее время ведутся переговоры с банком «Российский капитал» и СК «34», входящей в группу компаний, достаивавших дома, оставшихся после обанкротившейся фирмы «СУ-155». Как известно, сейчас застройщикам, которые берутся за достройку проблемных объектов, выделяются земельные участки в качестве мотивации этой работы. Но в администрации региона и областной думе рассматриваются и другие варианты привлечения инвесторов и застройщиков – это возможная помощь в прокладке коммуникаций, предоставление земли для строительства не только жилых домов, но и других объектов – торговых комплексов, ресторанов и т.д. Также ведутся переговоры с правительством России по поводу возможного выделения федеральных земель компаниям, которые будут участвовать в застройке проблемных домов.

По итогам парламентского часа было решено создать рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков в региональном парламенте. К этой работе пожелали подключиться и несостоявшиеся новоселы, а также представители всех фракций в областной думе.



