Полицейские задержали в Среднеахтубинском районе гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина привлек для проведения работ двух своих соотечественников, которые не имели патентов на осуществление трудовой деятельности. Для составления протоколов работодатель и оба рабочих были доставлены в отдел полиции. Там один из нарушителей попытался подкупить полицейского, предложив 20 тысяч рублей начальнику отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. О факте дачи взятки майор полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий взяткодатель был задержан при передаче денег. Он сознался в содеянном. СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).



