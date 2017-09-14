Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу - 2018

ТАСС, 14 сентября. Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартовала в четверг в 12:00 мск. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж начнется после проведения жеребьевки 1 декабря. Также, как и на первом этапе, билеты будут продаваться сначала по заявкам (5 декабря - 31 января), затем в порядке живой очереди (13 марта - 3 апреля). Третий этап продаж "в последний момент" откроется 18 апреля и продлится до конца чемпионата мира, вплоть до финального матча. Распространение билетов будет осуществляться в порядке очереди.

В ходе первого этапа продаж болельщики смогут приобрести билеты на определенный матч, пакет билетов на стадион или пакет билетов на игры конкретной сборной. В пакет билетов на московские "Лужники" входят три матча группового этапа и матч 1/8 финала, но не входят матч открытия, полуфинал и финал.

ФИФА дает эксклюзивное право резидентам России купить билеты самой дешевой, четвертой ценовой категории. Минимальная стоимость билета на матч группового этапа составит 1280 рублей (матч открытия - 3200 рублей), на игры 1/8 финала - 2240 рублей, на четвертьфиналы - 3800 рублей, на полуфиналы - 4480 рублей, на матч за третье место - 3800 рублей и на финал - 7040 рублей. Для иностранцев самый недорогой билет на матчи группового раунда будет стоить 6300 рублей, на встречи 1/8 финала - 6900 рублей, на четвертьфиналы - 10500 рублей, на полуфиналы - 17100 рублей, на матч за третье место - 10500 рублей и на финал - 27300 рублей.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.



