Вопрос о ремонте зала Волгоградской областной думы сегодня на первом после летних каникул заседании хотел обсудить член фракции КПРФ в облдуме Михаил Таранцов. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", при обсуждении повестки он попросил внести этот вопрос, пояснив, что он заслуживает внимания, так как о ремонте зала заседаний облдумы "возмущенно пишут СМИ". Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов в ответ посоветовал коллеге-депутату "не читать на ночь плохих газет". Вопрос не был включен в повестку дня на основании того, что предварительно не был рассмотрен в комитетах.

По этой же причине не вошел в сегодняшнюю повестку дня и вопрос о переводе стрелок часов. Однако спикер заверил, что ко второму заседанию вопрос о времени пройдет обсуждение в комитетах и будет вынесен на рассмотрение областных парламентариев.

Отметим, что первое после каникул заседание депутаты проводят не в зале заседаний облдумы, где сейчас действительно идет ремонт. Завершиться он должен к Новому году. Планируется, что за 5 млн рублей в помещении, где традиционно заседают депутаты, заменят систему отопления, кондиционирования, поменяют проводку, а затем выполнят отделочные работы. К слову, вопрос о ремонте зала заседаний облдумы поднял сегодня и один из обманутых дольщиков на парламентском часе, посвященном проблеме долевого строительства. Он спросил, почему на ремонт зала нашлись эти деньги, хотя на завершение строительства одного из проблемных домов требуется чуть большая сумма. "Ведь на эти деньги можно было сделать счастливыми многих людей", - заметил он. На что председатель облдумы Николай Семисотов парировал: "А вы разве ремонт в своей квартире не делаете?". Правда, своих квартир у обманутых дольщиков еще нет.