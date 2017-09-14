Приговор по делу о земельной коррупции бывшего главы Городищенского района конкурирует с томом «Войны и мира»









Уже более пяти часов продолжается процесс оглашения в суде приговора в отношении бывшего главы Городищенского района и председателя районной думы Сергея Мамонтова, сообщает ИА «Высота 102». Судья начал зачитывать текст объемом в 300 страниц сегодня в 9 утра. На то, чтобы прочитать вслух одну страницу уходит от 2-х до 2,5 минут. Поэтому, какое наказание в итоге назначат Сергею Мамонтову, может стать известно не ранее, чем 4-5 часов. То, что том с текстом приговора получился таким увесистым – вполне логично. Мамонтов обвиняется в 4-х эпизодах получения взятки, 6 –ти эпизодах превышения должностных полномочий, еще в 6-ти — служебного подлога, а также в мошенничестве.













По материалам СУ СКР по Волгоградской области, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, являясь тогда еще главой Царицынского сельского поселения, давал указания сотрудникам администрации изготавливать поддельные дубликаты постановлений от имени бывших глав сельсовета о предоставлении земельных участков в частную собственность, которые в дальнейшем заверял. Впоследствии он через знакомых оформлял участки на поставных лиц и продавал землю. В результате из муниципального владения были выведены 24 участка стоимостью 3,5 млн рублей. А за противоправные действия от будущих владельцев участков он получал взятки, всего порядка 1 млн 200 тысяч рублей.



