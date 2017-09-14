











- Ансамбль был приглашен в Волгоград дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ» - компанией "РИТЭК", которая ведет свою деятельность на территории Волгоградской области.

Приезд этого уникального коллектива был приурочен к празднованию 25-летия компании "РИТЭК" и 60-летия Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. В Волгограде артисты дали два концерта – в ДК «Царицын», куда были приглашены сотрудники и ветераны предприятий, и в Театре музыкальной комедии - для всех жителей города-героя.

"РИТЭК" поручил нам организацию этих концертов, и мы благодарны компании за оказанное доверие. Не секрет, что ПАО «ЛУКОЙЛ», после трагической гибели 64 участников коллектива, оказывает поддержку ансамблю имени Александрова для восстановления его творческого потенциала.

Наше сотрудничество с "РИТЭКом" продолжается уже много лет, и я знаю, что не только этим ограничивается огромная социальная работа, которую нефтяники проводят в нашем городе и регионе. Это – и выделение грантов, и большая экологическая деятельность, и помощь целым районам в решении самых сложных социальных вопросов.





В августе мы в очередной раз были привлечены к организации в городе Котово конкурса профмастерства, куда съехались лукойловцы из многих регионов России. Занимаясь организационными вопросами, мы не перестаем удивляться, насколько слаженно и мастерски работают их специалисты и рабочие. И это, на мой взгляд, не случайно – особое внимание компания оказывает и молодёжи, и ветеранам отрасли.





Празднование Дня нефтяника в Котово и других городах региона стало уже традиционным подарком компании для всех горожан. Для сотрудников "РИТЭКа" встреча профессионального праздника в юбилейный год ознаменована производственными успехами. Мы пригласили на этот праздник художественные коллективы из Волгограда, Самары и Москвы. А завершился он грандиозным фейерверком.









Я выражаю особую признательность руководству компании "РИТЭК" и лично вице-президенту ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральному директору АО "РИТЭК" Николаю Михайловичу Николаеву за оказанное доверие в проведении юбилейных мероприятий.









Потрясающее выступление ансамбля имени А. В. Александрова в Волгограде на минувшей неделе осчастливило сотни его поклонников. Весь репертуар встречали на «ура», а знаменитую «Калинку» хор коллектива уже допевал вместе с залом. Как стал возможным приезд именитого коллектива в Волгоград, ИА «Высота 102» рассказала руководитель волгоградского «Агентства больших возможностей» Эдита Новикова.