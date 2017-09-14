На стадионе "Волгоград Арена" засеяли газон









На футбольном поле стадиона "Волгоград Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, посеяли газон. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика строительства - АО "Стройтрансгаз", на это ушло 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс, которая взойдет через 1-2 недели в зависимости от погодных условий.

Посевной предшествовала кропотливая работа по подготовке сложной конструкции так называемого "пирога" футбольного поля, состоящей из системы дренажа, обогрева и полива. При помощи системы подогрева, включающей в себя трубопроводы общей протяженностью 36 км, будет поддерживаться положительная температура в корневой зоне. Это позволит проводить матчи и при низких температурах воздуха. Система дренажа и аэрации обеспечит быстрое удаление лишней влаги и насыщение корневой зоны кислородом, создавая условия для качественного роста травы.













Когда трава взойдет и укрепится ее корневая система, а это произойдет примерно через месяц, газон прошьют специальным синтетическим волокном, который исключит возможность повреждения и вырывания фрагментов травяного покрытия. На это уйдет примерно 46 тысяч километров полимерной нити. Подрядчик обещает порадовать всех безупречным травяным газоном, который будет поддерживаться в таком состоянии при помощи специального оборудования. Профессиональная система орошения гарантирует охват 100% поля при его поливе. А с помощью встроенных в поле специальных датчиков агрономы будут ежедневно вести мониторинг и анализ состояния почвы. Система диагностики, инженерные системы, а также профессиональная техника для ухода за газоном обеспечат правильное функционирование игровой площадки стадиона.













Напомним, что "Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Стадион рассчитан на 45 000 мест. Он станет первым в России спортобъектом с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта составляет 16,2 миллиарда рублей. Строительство стадиона завершится в ноябре 2017. После тестирования всех систем, в апреле 2018 года "Волгоград Арену" введут в эксплуатацию.



