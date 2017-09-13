Гремячинский ГОК посетила делегация китайских бизнесменов





Представители китайского аграрного бизнеса посетили Гремячинский горно-обогатительный комбинат, который строит компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, гости осмотрели важные производственные объекты поверхностного комплекса ГОКа.

Особое внимание делегация обратила на высокий уровень экологической безопасности будущего производства. В заботе об охране окружающей среды и ресурсосбережении на предприятии реализуется ряд важных технологий. Это применение бессточной системы водопользования, которая исключает сброс сточных вод в водные объекты, закладка отходов обогащения калийных солей в выработанное пространство рудника, позволяющая значительно сократить объемы складирования отходов на земной поверхности, минимизация рисков загрязнения окружающей среды от размещения крупнотоннажных отходов.

Руководители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» познакомили китайскую делегацию с основными принципами производства обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа, которая будет готова принять первую партию руды и приступить к процессу пуско-наладки уже в феврале 2018 года. Начало производства ожидается в середине 2018 года.

После спуска на глубину более 1140 метров китайские гости получили на память об этом событии сувениры – куски сильвинита Гремячинского месторождения. По итогам визита китайские бизнесмены выразили серьезные намерения в дальнейшем наладить сотрудничество с компанией в области поставок калийных удобрений.

Напомним, Гремячинское месторождение – одно из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России с богатым 10-метровым слоем калийных отложений с содержанием хлористого калия около 39,5%. Компания «ЕвроХим – ВолгаКалий» владеет правами на освоение запасов калия на месторождении в объеме свыше 1,6 млрд тонн и позиционируется как мировой лидер отрасли по стоимости поставки продукции на основные рынки.

Как отмечают в компании, высокое содержание в руде полезного компонента хлористого калия, а также непосредственная близость от собственного перегрузочного терминала в Туапсе положительно сказываются на снижении себестоимости производства. Это обеспечивает компании значительные конкурентные преимущества не только на отечественном, но и на мировых рынках, делает продукцию востребованной для зарубежных потребителей.