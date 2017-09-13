Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Экономика
 14.09.2017 10:22

Гремячинский ГОК посетила делегация китайских бизнесменов


Представители китайского аграрного бизнеса посетили Гремячинский горно-обогатительный комбинат, который строит компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, гости осмотрели важные производственные объекты поверхностного комплекса ГОКа. 
Особое внимание делегация обратила на высокий уровень экологической безопасности будущего производства. В заботе об охране окружающей среды и ресурсосбережении на предприятии реализуется ряд важных технологий. Это применение бессточной системы водопользования, которая исключает сброс сточных вод в водные объекты, закладка отходов обогащения калийных солей в выработанное пространство рудника, позволяющая значительно сократить объемы складирования отходов на земной поверхности, минимизация рисков загрязнения окружающей среды от размещения крупнотоннажных отходов.
Руководители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» познакомили китайскую делегацию с основными принципами производства обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа, которая будет готова принять первую партию руды и приступить к процессу пуско-наладки уже в феврале 2018 года. Начало производства ожидается в середине 2018 года.
После спуска на глубину более 1140 метров китайские гости получили на память об этом событии сувениры – куски сильвинита Гремячинского месторождения. По итогам визита китайские бизнесмены выразили серьезные намерения в дальнейшем наладить сотрудничество с компанией в области поставок калийных удобрений. 
Напомним, Гремячинское месторождение – одно из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России с богатым 10-метровым слоем калийных отложений с содержанием хлористого калия около 39,5%. Компания «ЕвроХим – ВолгаКалий» владеет правами на освоение запасов калия на месторождении в объеме свыше 1,6 млрд тонн и позиционируется как мировой лидер отрасли по стоимости поставки продукции на основные рынки.
Как отмечают в компании, высокое содержание в руде полезного компонента хлористого калия, а также непосредственная близость от собственного перегрузочного терминала в Туапсе положительно сказываются на снижении себестоимости производства. Это обеспечивает компании значительные конкурентные преимущества не только на отечественном, но и на мировых рынках, делает продукцию востребованной для зарубежных потребителей.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Суд Волгограда отправил в СИЗО гендиректора "ЮнижСтрой" и его подельниковРохус Шох возглавил межрегиональную ассоциацию по футболу "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"В Волгоградской областной филармонии - новый главный дирижерСын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламентеФинансисты России наградили «Концессии водоснабжения» Волгограда за путь воды
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгограду — 428 лет

"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме

Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде

Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...

Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...

Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...

Общество 14.09.2017 11:05

Инспекторы Россельхознадзора выявили в Волгограде подозрительную свиноводческую продукцию, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, осмотр мест хранения ООО "Координат-С", которое осуществляет свою деятельность в Волгограде, показал, что у владельца отсутствуют документы на охлажденную обрезь свиную общим весом 50 кг и замороженный свиной жир в количестве 150 кг. Согласно закону "О ветеринарии", наличие таких документов необходимо в целях определения пригодности продукции к использованию для пищевых целей. Владелец самостоятельно уничтожил подозрительную продукцию. Также организации предстоит выплатить штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил правил переработки, хранения или...
Прочитана: 292 раз
Телеком 14.09.2017 10:47

«МегаФон» приглашает волгоградцев на арт-фестиваль «МегаФон» откроет для гостей самого большого фестиваля искусства и творчества в Волгограде PIPL FEST площадку высокотехнологичных развлечений. В игровых зонах, получивших названия по тарифам новой линейки «Включайся!», любой гость найдет занятие по интересам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Место и время встречи - Международный аэропорт, 16 сентября в 17.00. Тарифы «Включайся!» за короткое время завоевали популярность у абонентов оператора, и это не случайно – пакеты линейки соответствуют интересам современных цифровых абонентов и носят названия, максимально облегчающие выбор нужного варианта: «Пиши», «Говори», «Слушай», «Смотри», «Общайся». Также называются тематические зоны, подготовленные оператором специально к фестивалю. В зонах «Общайся» и...
Прочитана: 223 раз
Расследования 14.09.2017 09:45

Волгоградский областной суд приговорил к длительным срокам троих местных жителей, которые путем насилия решили завладеть квартирой одинокой пожилой жительницы Красноармейского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 29-летний Юрий Шиянов признан виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление, вымогательстве в крупном размере, 29-летний Виктор Шишлянников и 27-летний Вячеслав Агишев – в пособничестве в вымогательстве в крупном размере. Судом установлено, что в мае 2010 года Шиянов и Шишлянников решили завладеть квартирой одинокой пенсионерки. Для этого они обманным путем проникли в ее жилище и, применяя насилие, стали принуждать ее составить договор дарения. В ответ на отказ...
Прочитана: 3994 раз
Экология 14.09.2017 08:22

Жители улицы Дубовой Кировского района Волгограда, дома которых находятся вблизи пруда Соленого, просят спасти водоем от гибели. Они рассказали журналистам  ИА «Высота 102», что  практически ежедневно горы грунта, которые завозятся сюда, сбрасываются в пруд. Причем, судя по масштабам работ, объемы завезенной сюда земли немалые: кто-то откровенно "прихватизирует" территорию и засыпает землей. Как замечают волгоградцы, создается впечатление, что пруд уничтожается или  для очередного строительства домов или дороги, или, возможно, кто-то планирует сделать здесь автостоянку.  Надо сказать, что от  груды грунта, фото которого редакция информагентства разместила на своих страницах накануне,  уже ничего не осталось: его спустили в воду. По словам жителей, еще...
Прочитана: 2808 раз
Общество 13.09.2017 22:19

Сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области завершилось рассмотрение дела, в котором ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП «ВГТРК») просило суд признать недействительным решение Волгоградского УФАС России по делу о нарушении рекламного законодательства о распространении рекламы таблетированных конфет «Офтальмин» в эфире «Радио России». Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФАС, на рекламу чудодейственных конфет «Офтальмин» пожаловался житель Волгограда, который является инвалидом по зрению. Реклама создала у него впечатление того, что «Офтальмин» предназначен именно для лечения глазных заболеваний и распространяется так называемым «научно-исследовательским центром здоровья». Привлеченный рекламой заявитель заказал товар и только потом обнаружил, что получил не то, что...
Прочитана: 5239 раз
Аналитика 13.09.2017 20:02

Смотрите сегодня в программе: сертификаты на новое жилье начали получать погорельцы из пострадавших от пожаров сел и хуторов Волгоградской области. Осторожно, мошенники: губернатор Волгоградской области призвал подчиненных и погорельцев проявить бдительность при реализации жилищных сертификатов. «Жилье для российской семьи» не обошлось без жулья ? : план по вводу в Волгоградской области домов по федеральной программе провалили пять из восьми строительных компаний. Губят на глазах: проявить расторопность и спасти от уничтожения пруд Соленый в Кировском районе чиновников попросили местные жители. Есипов – в деле: слухи об отставке главного тренера ФК «Ротор – Волгоград» оказались слухами. Задачи по плечу: ватерполистам...
Прочитана: 18677 раз
Спорт 13.09.2017 18:24

300 волонтеров регионального волонтерского центра принимают участие в организации и проведении матчей команды «Ротор-Волгоград» в первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Таким образом, сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, кандидаты в городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ получат возможность усовершенствовать свои навыки и компетенции на домашних матчах. Они помогут в проведении семи матчей по четырем основным функциям: навигация и управление зрительскими потоками, регулирование очередей, помощь в рассадке болельщиков, создание позитивного настроения спортивного праздника. Во время мероприятий ЧМ-2018 в Волгоградской области 1500 человек будут задействованы в таких сферах, как информационно-туристическая служба, транспорт и...
Прочитана: 1649 раз
Общество 13.09.2017 17:14

Генпрокуратура РФ порекомендовала комитету жилстроительства Волгоградской области работать в правовом поле Волгоградская область оказалась в пятерке регионов, где выявлено наибольшее количество вступивших в противоречие с федеральным законодательством нормативных правовых актов в сфере жилищного строительства. Согласно данным, опубликованным на сайте Генпрокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102», только в 2017 году надзорные органы Волгоградской области зафиксировали 205 нарушений. В списке «лидеров» также - республики Чувашия и Башкортостан, Курская, Тамбовская области и Красноярский край.  Всего с начала текущего года прокурорами в регионах опротестовано около 4 тыс. незаконных нормативных правовых актов, в связи с ненадлежащим исполнением...
Прочитана: 2151 раз
Расследования 13.09.2017 16:12

Прокуратура добилась реального срока для 37-летнего Анатолия Сердюкова, который трижды был судим за управление автомобилем в пьяном виде, но каждый раз наказание было условным. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, надзорное ведомство не согласилось с приговором мирового судьи, который был вынесен в мае 2016 года, и обжаловала его в апелляционном порядке. Тогда суд назначил Сердюкову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и лишил его права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. До этого водитель уже был трижды судим в 2016 году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии...
Прочитана: 5128 раз
Общество 13.09.2017 15:17

В Волгоградской области первые 7 семей погорельцев получили сертификаты на жилье Сегодня в администрации Волгоградской области первым 7 семьям из 26, лишившихся единственного жилья в результате  ландшафтных пожаров, вручены жилищные сертификаты. Как сообщает корреспондент  ИА «Высота 102», накануне все 26 сертификатов  были доставлены в регион  государственной фельдъегерской службой  Российской Федерации.  Минимальная стоимость сертификата – 590 тыс. рублей, максимальная – около 2 миллионов рублей, расчет велся от количества проживавших и исходя из 31100 рублей за квадратный метр, но не более площади сгоревшего жилья.  Губернатор Волгоградской области Андрей...
Прочитана: 4801 раз
Общество 13.09.2017 15:15

В Волгоградской области предложили сделать Котельниково городом мечты Как сделать малые города комфортными и привлекательными для жизни, чтобы из них не уезжала молодежь и чтобы они стали интересны для туристов и инвесторов? Об этом шла речь на «круглом столе» в районном центре Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, депутат Госдумы Татьяна Цыбизова сразу поставила вопрос ребром. «Котельниково более 120 лет. По преданию, город назван в честь своего основателя казака Котельникова. Но почему, когда едешь по трассе, на повороте только обычный указатель с названием города?, – обратилась она к представителям администрации. - Сегодня в городе нет особых исторических...
Прочитана: 2156 раз
Общество 13.09.2017 15:05

Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ продолжает набор на заочную форму обучения В институте архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета продолжается прием абитуриентов на заочную форму обучения по наиболее востребованным направлениям подготовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной комиссии ИАиС ВолгГТУ,  по предварительным итогам приемной кампании 2017 года среди желающих получить высшее образование наблюдается повышенный интерес к строительным и техническим специальностям и направлениям подготовки. Так, по сравнению с предыдущими годами набора отмечается значительное увеличение абитуриентов таких направлений, как «Строительство», «Технологические машины и оборудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Пожарная безопасность». В приемной комиссии института отмечают, что особенным спросом в этом году пользуется заочная форма обучения. Это связывают с высокой...
Прочитана: 1128 раз
Телеком 13.09.2017 14:36

«Цифровой клиент» стал центром новой стратегии «МегаФона» «МегаФон» представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.  «В мае этого года «МегаФон» представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии – «Подключаем Возможности». Наша цель – стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!, созданная с...
Прочитана: 1598 раз
Экономика 13.09.2017 14:20

В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компаний Из восьми компаний, которые стали участниками программы «Жилье для российской семьи», пять не справились со своими обязательствами. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгоградской области, где проверили эффективность использования бюджетных средств для реализации этой программы. Включенные еще в 2014 году в федеральную программу застройщики должны были до 1 июля 2017 года ввести в эксплуатацию 325 тысяч квадратных метров жилья экономкласса. Однако фактически жилье возвели лишь три застройщика – ЗАО «Флагман», ООО «Родниковая долина» и ООО «Среда». По 3 проектам строительство не осуществлялось, из них 2 договора по освоению 3 земельных участков в целях строительства...
Прочитана: 3991 раз
Спорт 13.09.2017 13:14

Председатель спорткомитета опроверг слухи об отставке главного тренера ФК "Ротор-Волгоград" Информацию об отставке главного тренера  ФК «Ротор-Волгоград» Валерия Есипова, растиражированную рядом СМИ, опроверг сегодня председатель областного спорткомитета Александр Глинянов. На вопрос корр. ИА «Высота 102»  о слухах, касающихся смены главного тренера волгоградского клуба, чиновник ответил: «Разговоров об отставке Валерия Вячеславовича  не велось. Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Сейчас идет подготовка к матчу с Курском и Валерий Вячеславович проводит тренировки в плановом режиме». Что касается сегодняшних результатов «Ротора –Волгоград», то Александр Глинянов  подчеркнул, что они никого не удовлетворяют, и выразил надежду, что команда сделает шаг вперед . «Валерий Вячеславович был и остается легендой волгоградского футбола, как...
Прочитана: 5365 раз


14 сентября 11:05
В Волгограде уничтожили 200 кг подозрительного мяса и свиного жира
14 сентября 10:47
«МегаФон» приглашает волгоградцев на арт-фестивальСмотреть фотографии
14 сентября 10:22
Гремячинский ГОК посетила делегация китайских бизнесменов Комментарии4Смотреть фотографии
14 сентября 09:45
В Волгограде вынесли приговор "черным риэлторам" Комментарии5
14 сентября 08:22
Жители Волгограда просят спасти пруд Соленый от уничтожения Комментарии6Cмотреть видео
13 сентября 22:19
Суд в Волгограде признал обманом рекламу конфет под видом чудо-препарата
13 сентября 20:02
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области предостерег погорельцев от корыстных помощников Комментарии3Cмотреть видео
13 сентября 18:24
В преддверии ЧМ-2018 волонтеры Волгоградской области вышли на «тренировку» Комментарии3
13 сентября 17:14
Генпрокуратура РФ порекомендовала комитету жилстроительства Волгоградской области работать в правовом поле Комментарии10Смотреть фотографии
13 сентября 16:12
В Волгограде трижды судимый за пьяную езду водитель наконец получил реальный срок Комментарии6
13 сентября 15:17
В Волгоградской области первые 7 семей погорельцев получили сертификаты на жилье Комментарии9Смотреть фотографии
13 сентября 15:15
В Волгоградской области предложили сделать Котельниково городом мечты Комментарии20Смотреть фотографии
13 сентября 15:05
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ продолжает набор на заочную форму обучения Комментарии5Смотреть фотографии
13 сентября 14:36
«Цифровой клиент» стал центром новой стратегии «МегаФона»Смотреть фотографии
13 сентября 14:20
В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компаний Комментарии53Смотреть фотографии
13 сентября 13:14
Председатель спорткомитета опроверг слухи об отставке главного тренера ФК "Ротор-Волгоград" Комментарии18Смотреть фотографии
13 сентября 13:01
К судебным процессам по отъему земли у жителей Волгоградской области привлекают новых чиновниковСмотреть фотографии
13 сентября 12:51
Рассмотрение в CAS апелляции по допинговому делу Татьяны Лебедевой отложеноСмотреть фотографии
13 сентября 11:30
Волгоградские СМИ освоят более 20 миллионов к юбилейной дате в Сталинградской битве Комментарии26
13 сентября 11:29
В Волгограде завершено расследование уголовного дела об осквернении "Родины-матери" Комментарии38
Экономика
14 сентября 10:22
Гремячинский ГОК посетила делегация китайских бизнесменов Комментарии4Смотреть фотографии
13 сентября 14:20
В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компаний Комментарии53Смотреть фотографии
13 сентября 09:33
Фонду капремонта Волгоградской области разрешили потратить почти 3 миллиарда рублей Комментарии29
12 сентября 10:47
Волгоградские энергетики стали победителями Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанцийСмотреть фотографииCмотреть видео
9 сентября 08:44
Муниципальное предприятие задолжало около миллиона рублей за ремонт зданий котельных в Волгограде
8 сентября 18:09
В Волгограде заменят более 800 светофоровСмотреть фотографии
8 сентября 11:22
ВОЛМА на четверть увеличит налоговые отчисленияСмотреть фотографии
7 сентября 11:31
«Сады Придонья» отметили юбилей вместе с потребителямиСмотреть фотографии
6 сентября 16:38
В Волгограде дольщиков компании «ДомСтройИнвест» хотят защитить от статуса обманутых Комментарии4
5 сентября 17:36
Масштабная реконструкция тепловых сетей идет во всех районах Волгограда Комментарии15
4 сентября 17:21
Евгений Ищенко: «Дары огородников» волгоградского консервного завода сделаем самыми вкусными в России Комментарии10Cмотреть видео
3 сентября 05:31
Николай Николаев: День нефтяника "РИТЭК" встречает профессиональными достижениямиСмотреть фотографии
2 сентября 13:08
Волгоградская и Саратовская области договорились усилить сотрудничествоСмотреть фотографии
1 сентября 18:05
Волгоград лидирует среди городов-миллионников по "белым" зарплатам Комментарии21Смотреть фотографии
1 сентября 12:25
Бизнесмену из Волгограда отказали в выплате полмиллиона рублей за ДТП на "танцующем" мосту Комментарии14
1 сентября 08:28
Михаил Зимин: Свет, тепло, движение, надежность - за этими понятиями стоит труд тысяч людейСмотреть фотографии
31 августа 14:19
Фестиваль «По стране за рулем Chery» пройдет в Волгограде 2 сентябряСмотреть фотографии
31 августа 11:34
ВТБ Пенсионный фонд стал лидером по доходности пенсионных накоплений среди крупнейших НПФ
31 августа 09:20
«Севергазбанк» получил возможность финансировать проекты совместно с ВЭБом
31 августа 08:38
Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» стала победителем межрегионального конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
31 августа 06:20
Волгоградская область бросает вызов французским виноделамСмотреть фотографии
30 августа 14:48
В Волгограде на заводе «Химпром» собрали совещание по вопросам ликвидации «белого моря» Комментарии30Смотреть фотографии
30 августа 13:11
Жители двух районов Волгоградской области капитально отстали от плана по сбору за ремонт Комментарии17
30 августа 06:29
«Севергазбанк» в очередной раз снизил ставку по ипотеке
29 августа 16:08
В Волгограде готовятся к запуску проложенных по дну Волги новых канализационных коллекторов Комментарии10
29 августа 15:17
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
29 августа 15:16
На улице Советской в Волгограде реконструировано 1,4 км теплотрассыСмотреть фотографииCмотреть видео
29 августа 14:14
Суд изучил финансовую сторону демонтажа старого здания терминала в аэропорту Волгограда Комментарии14Смотреть фотографии
29 августа 11:08
Компании ВТБ Медицинское страхование подтвержден наивысший рейтинг надежности
28 августа 18:54
Волжская автоколонна обновляет парк пассажирского транспорта Комментарии5
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как самостоятельно защитить свои права на финансовом рынке

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

          
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 13 Сентября, Ср
Волгоград
температура 27..29 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
13 Сентября, Ср
1 $ 57.2656 руб.
1 € 68.5469 руб.
1 GBP 75.6078 руб.
1 CHF 59.8637 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
         

 

Обсуждают в форуме

"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской поймеКомментарии71
Сын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламентеКомментарии62
В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компанийКомментарии53
Недостроенный Александро-Невский собор в Волгограде заработал по назначениюКомментарии47
Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдумеКомментарии46
В Волгограде завершено расследование уголовного дела об осквернении "Родины-матери"Комментарии38
В день выборов в Волгоградской области ждут треть миллиона избирателейКомментарии31
Явка на выборах в Волгоградской области не устроила членов Общественной палатыКомментарии31
Фонду капремонта Волгоградской области разрешили потратить почти 3 миллиарда рублейКомментарии29
Волгоградские СМИ освоят более 20 миллионов к юбилейной дате в Сталинградской битвеКомментарии26
Почему депутаты часто не платят по долгамКомментарии26
У жителей Волгоградской области денег становится все меньшеКомментарии22
Волгоградского атамана попросили с госслужбы "на выход"Комментарии20
В Волгоградской области машина врезалась в лошадьКомментарии20
В Волгоградской области предложили сделать Котельниково городом мечтыКомментарии20

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Скандал с комитетом госимущества Волгоградской области выходит на федеральный уровеньКомментарии3
Просмотров: 20877
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские единороссы верят, что с кем-то боролись на выборахКомментарии10
Просмотров: 17151
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области предостерег погорельцев от корыстных помощниковКомментарии3
Просмотров: 13365
В Волгоградской области убили крупного землевладельцаКомментарии5
Просмотров: 10772
Бывший главбух комитета по строительству администрации Волгограда подозревается в мошенничествеКомментарии14
Просмотров: 7823
Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдумеКомментарии46
Просмотров: 6683
Сын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламентеКомментарии62
Просмотров: 6360
В Центральном районе Волгограда фонтанирующая вода заливает улицы и тротуарыКомментарии2
Просмотров: 5995
На выборах в Волгоградской области "Единая Россия" одерживает безоговорочную победу
Просмотров: 5476
В Волгоградской области начали думать над списками доверенных лиц президента на выборахКомментарии19
Просмотров: 5328

Рекомендуемые к прочтению новости

«Высота 102 ТВ»: Скандал с комитетом госимущества Волгоградской области выходит на федеральный уровеньКомментарии3
Рекомендации: +29 / 4-
В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компанийКомментарии53
Рекомендации: +26 / 2-
Волгоградский перинатальный центр - в числе лучших в РоссииКомментарии3
Рекомендации: +26 / 2-
В Волгоградской области предложили сделать Котельниково городом мечтыКомментарии20
Рекомендации: +25 / 2-
В Волжском единственная женщина проекта «Дворовый тренер» обучает футболу
Рекомендации: +25 / 0-
К судебным процессам по отъему земли у жителей Волгоградской области привлекают новых чиновников
Рекомендации: +24 / 1-
В Волгограде «хоронят» пруд с рыбой и черепахамиКомментарии7
Рекомендации: +24 / 0-
Депутаты Волгоградской облдумы отложили на время вопрос о переводе стрелок
Рекомендации: +24 / 12-
В Волгоградской области убили крупного землевладельцаКомментарии5
Рекомендации: +23 / 2-
Жители Волгограда просят спасти пруд Соленый от уничтоженияКомментарии6
Рекомендации: +22 / 2-