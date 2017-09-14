Экс-главу Городищенского района Волгоградской области приговорили за коррупцию









К 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей приговорен бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда. Также экс-чиновнику и бывшему депутату в течение 3 лет запрещено занимать должности в органах государственной власти. Напомним, гособвинение просило назначить Мамонтову 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 15 млн рублей штрафа за 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничество. Бывший чиновник в свою очередь просил проявить к нему снисхождение, учитывая его заслуги пред страной и регионом, наличие на иждивении троих детей, отца-инвалида, а также ряда хронических заболеваний. Приговор Мамонтову, который занял 300 страниц, судья зачитывал весь рабочий день с двумя перерывами на 1 час и на 15 минут. После оглашения приговора Мамонтов заявил, что будет добиваться его отмены.

По материалам расследования СУ СКР по Волгоградской области, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, являясь тогда еще главой Царицынского сельского поселения, давал указания сотрудникам администрации изготавливать поддельные дубликаты постановлений от имени бывших глав сельсовета о предоставлении земельных участков в частную собственность, которые в дальнейшем заверял. Впоследствии он через знакомых оформлял участки на поставных лиц и продавал землю. В результате из муниципального владения были выведены 24 участка стоимостью 3,5 млн рублей. А за противоправные действия от будущих владельцев участков он получал взятки, всего порядка 1 млн 200 тысяч рублей. В приговоре прозвучало, что Мамонтов раздавал земельные участки даже за ремонт дорог в целях повышения личного авторитета среди граждан.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Гособвинение в суде поддерживается прокуратурой Городищенского района.

Напомним, 21 августа к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 5 миллионов рублей был приговорен бывший глава администрации Городищенского района Александр Тарасов. Он признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч рублей за помощь в трудоустройстве гражданина по фамилии Гамбургер на должность директора МУП ЖКХ Городищенского района. В суде Тарасов утверждал, что брал не взятку, а деньги "от спонсора" на избирательную кампанию кандидатов "Единой России", причем брал их по договоренности с бывшим главой района - председателем районной думы Сергеем Мамонтовым. Суд назвал показания Тарасова про избирательную кампанию "способом уйти от уголовной ответственности".



