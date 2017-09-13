Сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области завершилось рассмотрение дела, в котором ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП «ВГТРК») просило суд признать недействительным решение Волгоградского УФАС России по делу о нарушении рекламного законодательства о распространении рекламы таблетированных конфет «Офтальмин» в эфире «Радио России».

Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФАС, на рекламу чудодейственных конфет «Офтальмин» пожаловался житель Волгограда, который является инвалидом по зрению. Реклама создала у него впечатление того, что «Офтальмин» предназначен именно для лечения глазных заболеваний и распространяется так называемым «научно-исследовательским центром здоровья». Привлеченный рекламой заявитель заказал товар и только потом обнаружил, что получил не то, что ожидал.

Арбитражный суд Волгоградской области посчитал доводы ФГУП «ВГТРК» необоснованными и признал решение Волгоградского УФАС законным в полном объёме. Как прокомментировала заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко, контроль рекламы в сфере медицины и фармацевтики является одним из приоритетов работы ФАС. «В настоящее время в ряде случаев рекламодатели целенаправленно вводят потребителей в заблуждение, обещая исцеление от употребления пищевых продуктов или добавок. Однако указание на лечебные свойства нелекарственных препаратов запрещено Законом о рекламе и ответственность за данное нарушение лежит как на рекламодателях, так и на рекламораспространителях. Настоящее судебное решение является очень важным и значимым для антимонопольного органа. Хочется выразить надежду, что рекламная политика ряда СМИ, особенно ориентированная на возрастную аудиторию слушателей и зрителей, будет откорректирована и подобных случаев завуалированного обмана станет меньше».



