Генпрокуратура РФ порекомендовала комитету жилстроительства Волгоградской области работать в правовом поле

Волгоградская область оказалась в пятерке регионов, где выявлено наибольшее количество вступивших в противоречие с федеральным законодательством нормативных правовых актов в сфере жилищного строительства. Согласно данным, опубликованным на сайте Генпрокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102», только в 2017 году надзорные органы Волгоградской области зафиксировали 205 нарушений. В списке «лидеров» также - республики Чувашия и Башкортостан, Курская, Тамбовская области и Красноярский край.

Всего с начала текущего года прокурорами в регионах опротестовано около 4 тыс. незаконных нормативных правовых актов, в связи с ненадлежащим исполнением полномочий органами государственной власти и местного самоуправления. Внесено свыше 4 тыс. представлений об устранении нарушений закона, более 600 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в 200 случаях потребовалось в судебном порядке понуждать уполномоченные органы к приведению нормативной правовой базы в соответствие с обязательными требованиями, инициировано принятие 450 правовых актов, по материалам проверок возбуждено 5 уголовных дел.

Подробности https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1247784/



